Yeni Hellboy Fragmanı’nda Ortalık Cehenneme Dönüyor

Mike Mignola’nın efsanevi çizgi roman serisi Hellboy’un yeni serisi çekiliyordu. 2019 yılında vizyona girecek olan filmin fragmanı yayınlandı.

Hollywood, modern teknoloji ile yenileyip para kazanabileceğini düşündüğü her şeyi yeniden çekiyor. Bundan beş sene sonra HP reboot, Yüzüklerin Efendisi reboot falan duymak şaşırtıcı olmaz. Genel olarak bu reboot filmler sinema seyircisinin pek hoşuna gitmiyor.

Genel olarak diyoruz, çünkü Hellboy gibi örnekler de var. Eski Hellboy filmleri de gayet güzeldi evet ancak birer başyapıt da değillerdi. Yani yeni bir Hellboy serisine pek kimse karşı çıkacak gibi değil.

Hellboy ve kıyametin sağ eli (Hellboy’un kocaman olan sağ eli) yeni bir filmle geri dönüyor. Stranger Things’te de boy gösteren David Harbour’un canlandırdığı Hellboy, oldukça heyecanlı, komik ve aksiyonlu bir film olacak gibi duruyor.

Boynuzları törpülenmiş iblisimiz Hellboy, Paranormal Araştırma ve Savunma Bürosu’nda görevli bir arkadaşımız. Kendisinin tam olarak beş benzemezden oluşan bir de ekibi var ki bu karakterleri fragmanda da görüyoruz. Deadwood ve American Gods yıldızı Ian McShane’i BPRD kurucusu Trevot Bruttenholm rolünde, Sasha Lane’i Alice Monaghan rolünde ve Lost’tan hatırladığımız aktör Daniel Dae Kim’i ise Ben Daimio rolünde görüyoruz.

Fragman hikaye açısından çok bir şey göstermese de Milla Jovovich’in Nimue olarak göründüğünü görüyoruz. Kendisi, Arturian Gölü Efsanesi’nin Hanımı olarak uzun süre efsanelere konu olmuş bir karakter. Bir de tabii 'Kan Kraliçesi' gibi insanın içini ısıtan, sevimli bir unvanı var. Hellboy çizgi romanlarında Nimue’nin ölümden dönmesi, kıyametin yaklaştığının habercisidir ve Hellboy ile takım arkadaşları, dünyayı kurtarmak için efsanevi kılıç Excalibur’un peşine düşerler.

Çıkış tarihi olarak 12 Nisan'ın işaret edildiği Hellboy filminde, Hellboy çizgi romanlarındaki Karanlığın Çağrısı, Vahşi Av ve Fırtına ve Öfke hikayeleri temel olarak kullanılacak.

Yeni gelecek olan Hellboy filmi R-rated olacak ve fragmanın aksine daha çok korku-gizem köklerine odaklanacak.