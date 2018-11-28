Mazda’nın 2019 model Mazda3’ü yeni ve çekici bir görünüme kavuşurken, aracın donanımı ve performansı da bir üst seviyeye geçmiş durumda.

Geçtiğimiz yılın Tokyo Otomobil Fuarı’nda Kai konseptini insanların beğenisine sunan Mazda3’te değişiklikler göreceğimizi söyleyen Mazda, sözünü tutmuş gibi görünüyor.Yeni Mazda3, gerçekten de pek çok yenilik vaadediyor.

Aracın boyutları hemen hemen aynı. Tekerlek mesafesi 2,5 cm uzamış olsa da hatchback modelin eni boyu aynı kalmış, yüksekliği ise 3 cm kadar azalmış. Sedan versiyon ise yaklaşık 10 cm daha uzun hale gelmiş ve yere 2 cm kadar yaklaşmış durumda.

Aracın düz hatlarını ve sert kıvrımlarını göze daha hoş gelecek kontürlü kıvrımlarla değiştiren firma, arka tarafta yer alan gömme panelleri ve hatları kaldırmış durumda. Artık aracın arka kısmında görülen tek çizgi, bagaj kapağının oluşturduğu çizgi.

Aracın iç tasarımında ise Mazda’nın gerçekleştirdiği insan mekanikleri çalışmalarının etkileri var. Daha kolay erişilebilen bir vites tasarımı, daha düz konsol, gümüş kontrol düğmeleri ve lüks görünümlü iç panele sahip olan araçta kol desteklerinin boyu da uzamış durumda.

Araçta bulunan 7 inçlik IP ekranının yerini ise 8.8 inçlik ve daha olay kontrol edilebilen menüye sahip yeni bir cihaz almış. Ayrıca aracın ses yalıtımı ve ses sistemi kalitesi de arttırılmış.

Airbag ve yatan koltuklar gibi özellikler zaten artık olmazsa olmaz. Aracın ayrıca şehir içi trafikte kolaylık sağlayan trafik uyarı sistemi ve uyum sağlayabilen bir cruise control sistemi var. Çift kızılötesi kullanan opsiyonel sürücü kontrol sistemi de kullanıcılara sunulmuş durumda.

Mazda bu araç için 1.5, 2.0 ve 2.5 litrelik Skyactiv-G benzinli motorlar hazırlarken, bir de 1.8 litrelik Skyactiv-D dizel seçeneği sunuyor. Beşinci seçenek ise 4 pistonlu Skyactive-X motoru. Gövde alaşımı iste en üst seviye dayanıklılığa sahip çelikten 10 kat daha güçlü olacak.

i-Activ ve AWD opsiyonları da sunacak olan firma, 2019 Mazda3’ün Mazda Premium yolunda bir adım olduğunu söylüyor.