2019, Microsoft'un Geri Dönüş Yaptığı Bir Yıl Olabilir

Microsoft, son jenerasyon oyun konsollarında PlayStation’ın ardında kalarak istenen başarıyı yakalayamadı. Teknoloji devi bu yıl ciddi atılımlar gerçekleştirmezse, oyun dünyasında daha önce birçok şirketin yaşadığı olumsuzlukları yaşayabilir.

Nintendo Switch satışlarının Xbox One’ın tahmini satış rakamlarına yaklaşması, Microsoft adına iyiye işaret olarak görülmüyor. Oyun sektöründeki ağırlığını kaybetme riski bulunan Xbox’ın başındaki isim Phil Spencer ve ekibi gerekli tedbirleri almazsa, dev şirket önümüzdeki süreçte kötü günler yaşayabilir.

Neyse ki Microsoft, kısa süre içinde kara bulutları dağıtabilecek güce sahip bir şirket. Şirketin son dönemde yaptığı platformlar arası oyun girişimleri ve stüdyo yatırımları, 2019’da olumsuz tablonun değişmesini sağlayabilir.

Sony’nin geçtiğimiz yıl PlayStation Experience etkinliğini iptal etmesi ve Nintendo’nun büyük sahne şovu yapmama kararı, aslında meydanın Microsoft’a kaldığını gösteriyor. 11 Haziran’da başlayacak E3 2019 Konferansı’nda ağırlığını hissettirmesi beklenen Xbox, Phil Spencer’ın “E3’te takım olarak hiç olmadığımız kadar kalabalık olacağız” açıklamasıyla beklentileri yükseltti.

Platformlar arası oyunlar için ciddi yatırımlar yapıp bu alanın altyapısını hazırlayan Microsoft’un bu hamlesi, video oyun sektörünün geleceğini değiştirebilir. Xbox Live’ın diğer oyun platformlarının yanı sıra Android ve iOS desteği de sunacak olması, son dönemde şirketin yaptığı en olumlu yeniliklerden biri olarak gösteriliyor.

8 ay önce Microsoft’un 4 oyun şirketini satın almasıyla başlayan süreçte birçok oyun şirketi Microsoft bünyesine katıldı. Ninja Theory, Playground Games, Obsidian gibi ünlü şirketlerin geliştirme yeteneklerinden faydalanmak için böyle yatırımlar yapan Microsoft, yakın zamanda bu girişimin meyvelerini toplamaya başlayabilir.

Önümüzdeki yaklaşık 10 aylık süreç, Microsoft’un oyun sektöründeki geleceğinin belirleneceği bir dönem olacak. Dev şirketin önünde değerlendirebileceği birçok fırsat bulunuyor. Piyasaya sürülecek yeni konsollarıyla yeni jenerasyonun bir numarası olmayı hedefleyen Xbox’ın başarılı olup olamayacağını hep birlikte göreceğiz.