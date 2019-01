Geçtiğimiz sene 2019 yılı içerisinde hayatlarımıza girmesi planlanan birçok teknoloji tanıtıldı. Daha hızlı internet, katlanabilen cihazlar derken beklentileri artıran bu gelişmelere sandığımız kadar çabuk sahip olamayabiliriz.

Son yıllarda teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki, her geçen gün beklentilerimiz de paralel olarak artıyor. Teknoloji firmalarının aldığı patentlerden, ürettikleri prototiplere kadar her bir detay, meraklıları tarafından takip altına alınıyor. Hal böyle olunca da bir an önce hayali kurulan cihazlara, sistemlere sahip olmak istiyoruz.

Geçtiğimiz sene katlanabilir cihazların yakın zamanda gelişi ile ilgili çok fazla spekülasyon gerçekleşti. Bu konuda çoğu firmanın çalışmaları sürerken, bazı teknoloji şirketlerinin 2019 senesinde bu cihazları piyasaya süreceği söylendi. Bir diğer yandan hayatlarımızın her alanına etki eden internet kullanımı deneyiminin arttırılması için 5G teknolojisinin geleceği duyuruldu. Durumlar böyle olunca 2019 senesinden beklentiler oldukça arttı.

Teknolojinin kucağında yaşadığımız bir çağda, hızlı gelişmelerin hayalini kurmak ve onlara bir an önce sahip olmak heyecan verici olsa da gerçekler tam olarak bu şekilde değil. Katlanabilir cihazlar ile ilgili çalışmalar yapan birçok marka, bu sene içerisinde bu ürünleri piyasaya sunmayı planlamıyor. Gerek şirketlerin kendileri gerekse tedarikçi firmalar şuan için büyük çaplı bir üretime hazır değiller. İnterneti ve veri akışını farklı bir boyuta taşıması beklenen 5G teknolojisi ise global şekilde kullanılabilmekten çok uzak. Tıpkı 4G'nin ilk geldiği zamanlarda olduğu gibi altyapı henüz tam olarak hazır değil. Teknolojinin bu sene sadece belirli ülkelerin, belirli şehirlerinde etkili bir şekilde kullanılmaya başlanması bekleniyor.

Kısacası teorik olarak oldukça farklı bir döneme giriyor olsak da bu sene popüler olarak kullanımda olacak cihazlar yine sektör lideri markaların, beğenilen akıllı telefonları olacak gibi gözüküyor.