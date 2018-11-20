2019 Model Ford Raptor, Artık Eskisinden Çok Daha Güçlü

İlk jenerasyonuyla sürücülerini çok mutlu edemeyen Ford Raptor 2019 modeliyle biraz da olsa göze girmeyi başarabiliyor.

Patika ve zorlu yollarda harika bir performansa sahip olan Ford Raptor, 2019 modelinde biraz daha güçlendirildi, adaptif amortisörler ve off-road seyir kontrolü yeni modele eklendi. Bunlar küçük değişiklikler fakat ikinci nesil Raptor’lar artık daha güçlü.

İlk nesil Raptor’lar yakıt tüketimi sebebiyle kullanıcıları pek memnun edemese de yeni jenerasyonla birlikte off-road seyir kontrolü ve diğer yenilikleriyle imajını biraz daha düzeltmiş durumda.

2019 model Raptor’lar 2017 modellerine göre daha fazla kamyonet performansı veriyor. Ayrıca çift turbo motoru, EcoBoost V6 ve 450 beygir gücüne sahip. 2019 Raptor modelinde araç daha gelişmiş off-road yeteneğine sahip olmuş ve askeriyede kullanılan Fox Shocks’da değişikliğe gidilmiş. Geçtiğimiz senelerde kullanılan Fox 3.0 Internal Bypass amortisörleri, Live Valve adlı bir sistemle aktif hale getirilmiş.

Ayrıca mavi Alcantara ile gelecek olan Recaro koltuklar, off-road’da sürücüleri hem yüksek hem de düşük hızda koruyabilecek. 450 beygir gücündeki bu canavarın değeri ise 54 bin dolar ile 57 bin dolar arasında değişiyor. Off-road kullanım için uygun olan dev kamyonetin günlük kullanımda yakıt konusundaki performansı biraz masraflı olabilir.