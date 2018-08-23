Çarpışma testleri, her arabanın karşılaşması gereken zorlu bir süreç. Bu süreci başarıyla atlatmak da her babayiğidin harcı değil. Anlaşılan o ki 2019 model Honda Pilot, bu babayiğitlerden biri.

Honda’nın crossover arabası 2019 model Honda Pilot, IIHS’ten (Otobanların Güvenliği için Sigorta Enstitüsü) Top Safety Pick+ reytingini alarak en güvenli araçlardan biri oldu. Top Safety Pick+ reytingi, bir arabanın alabileceği en yüksek değer olma önemini taşıyor. Bu onuru kazanmak için aracın öncelikli olarak “iyi” değerlendirmesini alması gerekiyor. Bu da sürücü koltuğu, yan taraflar, çatı dayanaklılığı ve kafa başlıkları testlerinin başarıyla geçilmesiyle elde ediliyor. Ancak Pilot, bu testlerin hepsinde “En üstün” değerlendirmesini aldı. Araç aynı zamanda kendisinden kaza önleme sistemine de sahip.

IIHS’ten en iyi derecelendirmeyi alan araç, 12 mil hızda kazayı önleme ve 25 mil hızda kazanın hızını azaltma bölümlerinde de başarılı oldu. Ayrıca farları da iyi derecelendirmesini aldı.

Daha önce bu kadar güvenli sayılan araçlardan biri de Honda’nın hibrit araçlarından Insight’tı. Bu tarz araçların gelecekte daha sık kullanılacağı, hatta petrolün tamamen tedavülden kalkacağını düşündüğümüzde, bu tarz gelişmelerin hepimizin yararına olacağı kanaatindeyiz.

Çarpışma testi videosunu aşağıda bulabilirsiniz: