2019 model Hyundai Elantra Cesur Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

Güney Koreli otomobil devi Hyundai'nin yeni kompakt aracı 2019 model Hyundai Elantra, son derece dikkat çekici ve cesur tasarım yenilikleriyle ortaya çıktı.

2011 model Hyundai Elantra ilk kez ortaya çıktığında oval tasarım çizgileri, yuvarlak fakat uzatılmış farları ile son derece yumuşak bir tasarım benimsiyordu. 2016 model Elantra, benzer tasarım anlayışını devam ettirse de oval çizgiler biraz daha keskinleşmiş, araç daha dinamik bir görünüm kazanmıştı. 2019 model Hyundai Elantra ise oval tasarım anlayışını tamamen kaybederek üçgen farları ve keskin tasarım çizgileri ile yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

SE, SEL, Value Edition, Limited, Eco ve Sport sürümü bulunan 2019 model Hyundai Elantra’nın iç tasarımında ise büyük bir değişiklik bulunmuyor. 8 inçlik bir ekrana sahip olan Hyundai AVN 5.0 bilgi-eğlence sistemi, Android Auto ve Apple CarPlay desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca Limited sürümde 8 hoparlörlü bir Infinity premium ses sisteminin yanı sıra akıllı telefonlar için kablosuz şarj desteği de bulunuyor.

Hyundai ayrıca SEL ve üzeri sürümlerde güvenlik teknolojilerini de güçlendiriyor. Ön çarpışma önleme, şerit koruma yardımı, sürücü dikkat uyarısı gibi teknolojiler, güvenliği üst seviyeye çıkarıyorlar. Elantra’nın Limited sürümünü alan sürücüler yukarıdaki teknolojilere ek olarak güvenli çıkış yardımcısı, kör nokta izleme, şerit değiştirme desteği gibi ek güvenlik teknolojilerine de sahip olacaklar.

2019 model Hyundai Elantra bazı güncellemeler alsa da motorlar bölümünde bir yükseltme bulunmuyor. SE, SEL ve Limited sürümler 147 beygir gücünde 2.0 litrelik bir motora sahipken, Eco sürümünü satın alan sürücüler 128 beygir gücünde 1.4 litrelik bir motora sahip olacak. Sport modeli almayı düşünenler ise biraz daha beklemek zorunda kalacaklar. Şirket, yılın ilerleyen dönemlerinde Sport modelin özelliklerini açıklayacak.