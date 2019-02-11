2019 Model iPhone'lar Hakkında Applecıları Kızdıracak İddia

Japon teknoloji sitesi Macotakara, Apple'ın USB Type-C girişine geçiş yapmayacağını, ayrıca yeni iPhone modellerinin kutusundan hızlı şarj cihazı çıkmayacağını iddia etti.

Apple’a yakın bazı kaynaklardan gelen sızıntılara göre Apple, 2019 model iPhone’lar ile birlikte Lightning girişine veda edecek ve Android akıllı telefonların çoktan geçiş yapmış olduğu USB Type-C girişine geçiş yapacak. Dahası, USB Type-C girişli hızlı şarj cihazları yeni iPhone modellerinin kutusundan çıkacak.

Japon Macotakara adlı web site ise bu iddialara karşı çıkıyor. Macotakara’ya göre Apple, Lightning girişini korumaya devam edecek. Daha da önemlisi 2019 model iPhone’ların kutusundan hızlı şarj cihazı değil, standart 5W’lık şarj cihazı çıkacak. Cihazlarını hızlı şarj etmek isteyen iPhone kullanıcıları, hızlı şarj cihazlarını harici olarak satın alacak.

Günümüzde pek çok Android akıllı telefon üreticisi, hızlı şarj cihazlarını amiral gemilerinin yanında hediye ediyorlar. Üstelik Samsung gibi bazı şirketler kablosuz şarj cihazını da ek olarak müşterilerine hediye ediyor. Apple’ın standart şarj cihazında ve Lightning girişinde ısrarcı olması, iPhone kullanıcılarını ‘birazcık’ kızdırabilir.