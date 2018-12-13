2019 Model iPhone'lar Çok Daha İnce ve Hafif Olacak

Apple, dokunmatik panel entegreli OLED ekran üretimi için Samsung ile anlaşma sağlamış durumda. Söz konusu teknoloji sayesinde yeni iPhone modelleri hem daha ince hem de daha hafif olabilecek.

Apple’ın son yıllarda tasarım konusunda bir miktar tembelleştiği söylenebilir. Zira şirket, 2014 yılında tanıtmış olduğu iPhone 6’nın tasarımını 2017 yılında tanıtılan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta hala kullanıyordu. Ayrıca geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X’un tasarımı da iPhone Xs, Xs Max ve iPhone XR’a olduğu gibi aktarıldı. Dahası, söylentilere göre Apple, 2019 model iPhone’larda da iPhone X tasarımını kullanmaya devam edecek.

Yine de Apple’ın tasarım geliştirme konusunu tamamen boşverdiğini söylemek mümkün değil. Zira şirket, gelecek iPhone modellerinin daha ince ve daha hafif olması için dokunmatik panel entegreli OLED ekran üretimi için bir numaralı ekran tedarikçisi Samsung ile anlaşma sağlamış durumda. Tamam da dokunmatik panel entegreli OLED ekran tam olarak ne oluyor?

Günümüz akıllı telefonlarında dokunmatik ekran özelliği, cihaz ekranının üzerinde yerleştirilen bir dokunmatik panel sayesinde sağlanıyor. Söz konusu teknoloji başarılı bir şekilde çalışıyor olsa da hem cihazın kalınlığını artırıyor hem de bir miktar ağırlaştırıyor. Dokunmatik panel entegreli OLED ekran teknolojisinde ise dokunmatik özelliği, OLED ekranın kendisinde bulunuyor. Böylece ek bir panele ihtiyaç kalmıyor.

Paylaşılan rapora göre Apple ile Samsung arasındaki anlaşma çoktan sağlanmış durumda ve yeni OLED ekranlar, 2019 model iPhone’lar için hazır olacak. Fakat dokunmatik panel entegreli OLED ekranların üretimi pek de ucuz ve kolay değil. Bu yüzden yeni ekran teknolojisinin 2019 yılında yalnızca premium modelde bulunması muhtemel. Maliyetlerin düşmesi ve üretim gücünün artması ile tüm iPhone modelleri söz konusu teknolojiye kavuşacaktır.