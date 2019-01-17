2019 Model iPhone'ların Kamera Gücünü Gösteren Rapor

2019 model iPhone'lardan en az birinin üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını biliyoruz. Peki Apple, bu üçlü kamera kurulumunda nasıl bir sensör kullanacak ve hangi özellikleri sunacak?

Ortaya çıkan farklı sızıntılar ve konsept tasarımlara rağmen Apple’ın 2019 model iPhone’lardan en az birinde üçlü kamera kurulumunu tercih edeceğini biliyoruz. Dahası, artık Apple’ın bu üçlü kamera kurulumu planları hakkında daha fazla bilgiye sahibiz.

CompareRaja ve OnLeaks’e göre Apple, üçlü kamera kurulumunun ana kamerasınde 14MP’lik, ikinci kamerasında ise 10MP’lik bir sensör kullanacak. Üçüncü kameraya dair bilgiler henüz ortaya çıkmış değil.

Ortaya çıkan konsept görüntülere göre Apple, bu üçlü kameranın kurulumu hakkında iki ayrı seçenek arasında sıkışmış durumda. Birincisi, cihazın köşesine yerleştirilmiş Mate 20 Pro benzeri bir tasarım. İkincisi ise LG G6-Galaxy Note9 karışımı bir tasarım.

Söylentilere göre bu üçlü kamera kurulumu, 2019 model iPhone’ların 3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olmasını sağlayacak. Ayrıca cihazın önünde de Face ID destekli 10 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak.

En çok merak edilen konulardan biri Apple’ın 2019 model iPhone’larla birlikte USB Type-C portuna geçiş yapıp yapmayacağı. Söylentiler, söz konusu geçişin gerçekleşeceği yönünde olsa da son sızıntı şirketin Lightning portu ile devam edeceğini söylüyor.

Apple, 2019 model iPhone’larda çentikli tasarımı sürdürecek. Ancak bu çentik, iPhone Xs serisine göre çok daha küçük boyutlara sahip olacak. Ayrıca yeni ön kameranın daha hızlı bir Face ID sunacağını da belirtelim.