2019 Model iPhone'lar, Sony 3D Sensörlerle Gelebilir

Akıllı telefon fiyatlarını ciddi şekilde artıran ve bu nedenle satışları düşen Apple, maliyetleri düşürmek için 2019 model iPhone'larda Sony 3D sensörleri kullanmayı planlıyor.

2017 Kasım ayında ortaya atılan bir söylentiye göre Apple, 2019 model iPhone’larda mevcut 30 bin lazer noktalı TrueDepth Camera teknolojisi yerine, maliyeti daha ucuz ve üretimi daha kolay olan time-of-flight (ToF) adı verilen teknolojiyi tercih edecek. Cihazların arka kamerasında olacak bu teknoloji, bir lazerin nesnelere çarpma süresini hesaplayarak üç boyutlu modeller oluşturmasına dayanıyor.

Bu söylentilerin üzerinden bir yıl geçtikten sonra Bloomberg, Apple’ın Sony tarafından üretilen 3D sensörler için ilgi duymaya başladığını belirtti. Tesadüftür ki Sony’nin 3D sensörleri de bir yıl önce ortaya atılan iddialarda olduğu gibi ToF teknolojisini kullanıyor. Üstelik Sony’nin sensör bölümünün genel müdürü olan Satoshi Yoshihara, bazı akıllı telefon üreticilerin 3D sensörlerle ilgilendiğini ve bu nedenle üretimi artırdıklarını doğruladı.

Yoshihara’nın açıklamasına göre gelecek yıl pek çok akıllı telefonun ön ve arkasında Sony’nin 3D sensörlerini göreceğiz. Buradaki asıl merak edilen konu ise 2019 model iPhone’larda bu sensörlerin yer alıp yer almayacağı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, iPhone 7 Plus’tan bu yana kullandığı çift kamera teknolojisi ile zaten iyi bir alan derinliği oluşturmayı başarıyor. Bu nedenle şirketin Sony’nin 3D sensörlerine geçiş yapması için mantıklı bir sebep bulunmuyor.