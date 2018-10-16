Dünyaca ünlü analist Ming-Chi Kuo, 2019 model iPhone'lar için elde ettiği ilk bilgileri aktardı. Buna göre Apple, tasarım ya da ekran boyutu konusunda ciddi bir değişiklik planlamıyor.

Apple, 2018 model iPhone’larından bazılarını -iPhone XR- hala piyasaya sürmemiş olsa da; hatta şirket, global pazarda neredeyse 4 hafta önce satışa çıkan iPhone Xs ve iPhone Xs Max’in henüz Türkiye fiyatlarını dahi açıklamamış olsa da gerçek şu ki 2019 model iPhone’lar için ilk sızıntılar duyulmaya başlandı.

Daha önce Apple ürünleri hakkında gerçekleştirdiği isabetli sızıntılar ile dünyaca üne kavuşan ünlü analist Ming-Chi Kuo, 2019 model iPhone’lar hakkında edindiği ile bilgileri yatırımcılar ile paylaştı. Cihazların tanıtımına henüz bir yıla yakın süre olduğunu düşünürsek tüm bilgilerin %100 doğru olmadığını hatırlatmak isteriz.

Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, 2019 yılında da 3 yeni iPhone modeli tanıtacak ve bu modellerin ekran boyutları da bu yıl olduğu gibi 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.5 inç olacak. 5.8 inç ve 6.5 inçlik modeller OLED ekrana, 6.1 inçlik model ise LCD ekrana sahip olacak. Kulağa fazlasıyla tanıdık geldi değil mi?

Hepsi bu kadar da değil. Kuo, Apple’ın tasarım anlamında ciddi bir değişiklik gerçekleştirmeyeceğini belirtiyor. Arka kamera modülü biraz daha büyük olacak, çünkü artık iki yerine üç arka kamera yer alacak. Kuo, tasarımdaki en büyük değişikliğin çentiğin biraz daha küçülmesi yönünde olabileceğini dile getirdi.