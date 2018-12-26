Samsung'un Ekranda Ses Teknolojisi Sandığımızdan Daha Yakın

Yeni gelen bilgilere göre Samsung, CES 2019'da Ekranda Ses teknolojisini kullanan ilk panellerini gün yüzüne çıkaracak. Bu paneller sayesinde Samsung akıllı telefon ve TV'ler harici bir hoparlöre ihtiyaç duymayacaklar.

Çerçevesiz akıllı telefonlar uzun yıllardır akıllı telefon kullanıcılarının hayallerini süslüyor olsa da gerçek bir çerçevesiz akıllı telefon üretmek pek de kolay bir iş değil. Standart bir akıllı telefonun önünde bir ahize, bir ön kamera ve bir de ortam ışığı sensörü bulunmaktadır. Çerçevesiz akıllı telefonların geliştirilebilmesi için öncelikle bu donanımlardan kurtulmak ve cihazın önünde ekrandan başka bir donanım bileşeni bırakmamak gerekiyor.

Samsung ve Huawei, ortam ışığı sensörünü kaldırarak ve ön kamerayı ekranda açılan bir deliğe yerleştirerek her ne kadar beklenilen tasarımın çok uzağında olsa da çerçevesiz akıllı telefonlar konusundaki ilk adımı attılar. Şimdi sırada cihazın ince de olsa bir çerçeveye sahip olmasını gerektiren son donanım bileşeni kalıyor; ahize. Gelen bilgilere göre Samsung’un ahizelere veda etmesi de çok uzun sürmeyecek.

Konuyla ilgili olarak edinilen bilgilere göre Samsung, Sound on Display (Ekranda Ses) adını verdiği teknoloji sayesinde sesleri, OLED panellerde oluşturulacak titreşimlerle yayacak. Böylece hem akıllı telefonlarda hem de TV’lerde herhangi bir hoparlöre gerek kalmadan direkt olarak ekranı bir hoparlör olarak kullanılabilecek. Daha da önemlisi Samsung, bu yeni teknolojisini Ocak ayının ikinci haftasında düzenlenecek CES 2019’de gün yüzüne çıkaracak.

Eğer ki bu bilgiler doğruysa 2019 model Samsung akıllı telefon ve OLED TV’lerde söz konusu teknolojiyi görmek mümkün olabilir. Şubat ayının sonlarında tanıtılması beklenen Galaxy S10 serisinin bu teknolojiye sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bildiğimiz şey şu ki yakın gelecekte akıllı telefonlar kızaklı yapıya ihtiyaç duymadan tamamen çerçevesiz tasarımları tüketicilere sunabilecekler.