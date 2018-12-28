2019 Model Samsung TV'ler Bomba Bir Özellik ile Geliyor

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 model Samsung TV'ler, akıllı telefon ve bilgisayarlardaki uygulamaları uzaktan çalıştırabilecekler.

Samsung’un TV sektöründe LG ile birlikte başı çektiği su götürmez bir gerçek. Ancak Samsung’un görüntü teknolojileri bölümünde başkan yardımcısı olan Hyogun Lee’ye göre Güney Koreli teknoloji devinin 2019 model akıllı TV’leri, rakiplerinin çok önünde bir özelliğe sahip olacak.

Bizzat Hyogun Lee tarafından tanıtılan Uzaktan Erişim (Remote Access) özelliği sayesinde 2019 model Samsung akıllı TV’ler, masaüstü bilgisayarlar ile IP ağı üzerinden, dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonlar ile ise Wi-Fi ağı üzerinden bağlantı kurarak cihazlarınızda yüklü olan uyumlu uygulamaları açabilecekler.

Örneğin; masaüstü bilgisayarınız çalışma odanızda bulunuyor fakat sizin televizyon karşısından kalkmaya pek de niyetiniz yok. Bir klavye ve fare bağlı olan Samsung akıllı televizyonunuzda PC’de yüklü olan ‘uyumlu’ bir uygulamayı açabilir, işlerinizi oturduğunuz yerden halledebilirsiniz.

Hepsi bu kadar da değil. Akıllı telefonunuzda bulunan bir oyunu daha büyük bir ekranda oynamak istemez misiniz? Evet, 2019 model Samsung akıllı TV’ler bunu da gerçekleştirebilecek. Dahası, TV’niz üzerinden direkt olarak web tabanlı bulut ofis servisine bağlanabileceksiniz. Bir başka deyişle akıllı TV’ler, artık gerçekten akıllı TV olacak.

Tahmin edebileceğiniz gibi her uygulama ya da program Samsung akıllı TV’ler ile uyumlu olmayacak. Dolayısı ile TV’yi bir bilgisayar ya da devasa bir akıllı telefon gibi kullanmayı beklemeyin. Yine de Uzaktan Erişim özelliğinin belirli bir pazar yerine tüm dünyada kullanıma sunulacak olması oldukça güzel bir haber.