Bir Yazılım Hatası Yüzünden 2019 Model Subaru’lar Hurda Oldu

Subaru’nun 2019 model SUV tipi yeni aracı Ascent, bir yazılım hatası yüzünden firma tarafından toplatıldı. Otomotiv üreticiler yazılım hatalarıyla mücadele etmeye çalışırken, aynı bahaneyle sadece 2018 yılında 8 milyon farklı araç toplatılmış durumda.

Elektronik sistemlerden sonra yazılıma bağlı çalışan araçlar, üreticilere pek de yaramadı. İnsanların yüzlerce bin TL verip aldıkları araçlarda bile hiç beklenmedik sorunlar çıkabiliyor. Bu kez gündem yaratan konu Subaru cephesinden geliyor. Firmanın 2019 model SUV tipi Ascent otomobillerinin bir kısmında yazılım hatasının olduğu ortaya çıktı.

Şimdilik sadece ABD'de satılan 2019 model SUV tipi sorunlu Ascent araçları, yazılım hatası nedeniyle arka kapılarındaki robotları kontrol edemiyor. Subaru, sorunun yazılım güncellemesiyle çözülemeyeceğini açıklayarak araçları toplatma kararı aldıklarını söylüyor. Yolculuk esnasında bazı otomobillerin bu hatadan dolayı kapılarının açılma ihtimali üzerine duruluyor.

Firmaya göre 13 ila 21 Temmuz tarihleri arasında üretilen Ascent modelleri sorunlu. Bu tarihler arasında üretilen araç sayısı ise sadece 9. Yine de firmanın diğer araçlarındaki benzer yazılım destekleri kontrol ediliyor.

Otomotiv sektörünü vuran yazılım sorunları elbette Subaru ile bir ilk değil. Eylül başında General Motors, Elektronik Direksiyon Sistemi için ürettiği yazılımda sorun olduğu gerekçesiyle 1.2 milyon aracı bayilere çağırdı. Bu araçlar yapılan güncellemeyle kullanılmaya devam edebildiler.

2018’in ilk günlerinden bu yana yazılım hataları nedeniyle 8 milyon farklı araç geri çağırılmış durumda. Yazılım sorunlarından dolayı en az şikayet alan firma ise diğerlerine nazaran çok daha fazla yazılım kullanmak zorunda olan Tesla.