Auris'e Elveda Deyin: 2019 Model Toyota Corolla Tanıtıldı

Bu yıl 120. kez düzenlenen Paris Otomobil Fuarı'nda, uzun süredir tanıtılması beklenen Toyota Corolla'nın 2019 modeli görücüye çıktı.

Paris Moto Show kapsamında çeşitli araçlarının tanıtımını yapan Toyota, bir süredir beklenen değişimi de onaylamış oldu. Buna göre Auris modelini kızağa çeken Toyota, Corolla adını C segmenti hatchback ve station vagon aracında da kullanacak.

2018 model Auris'in baştan sona yenilenmiş versiyonu olan 2019 model Corolla, ilk etapta daha uzun bir araç oluşuyla ve daha da keskinleştirilmiş farlarıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda genişletilen dingil mesafesiyle iç mekanda daha fazla alan yaratılmaya çalışılmış.

Yeni modellerde 114 beygirlik 1.2 litre turbo benzinli motor ve 1.8/2.0 litre hacminde hibrit üniteler arasında seçim şansınız olacak. 1.8 için 120 beygirlik, 2.0 litre içinse 178 beygirlik bir güç üretilecek.

İç mekan tasarımıyla da oldukça şık görünen Corolla, LED destekli ön farlar, kablosuz akıllı telefon şarjı, panaromik cam tavan ve JBL'den 8 hoparlörlü ses sitemi gibi araca 'lüks' hissettirecek küçük dokunuşlar barındırıyor.

Japon devi Toyota, henüz araçların asfalta ineceği tarihle ilgili bir açıklama yapmadı. Buna karşın 2019 sona ermeden araçlarla karşılaşacağız.