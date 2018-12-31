Bugün itibarı ile Resmi Gazete'de yayımlanan 30 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanı kararına göre 2019 yılı MTV zammı %15.9 olarak belirlendi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugün itibari ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 30 Aralık 2018 tarihli 2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar başlıklı Cumhurbaşkanı kararında şu ifadelere yer verildi:

‘’30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 503 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile edinilen yeniden değerlendirme oranı, 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verildiği yetkiye dayanılarak, aynı kanunun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifi, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15.9 olarak yeniden belirlenmiştir.’’

İlk olarak %23,73 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi yıllık zammının %15.9’a düşürülmesi ile birlikte 1-3 yaş otomobiller için motor hacmine göre MTV şu şekilde güncellenmiş olacak: