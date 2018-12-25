  • Son Dakika: 2019 Yılındaki Net Asgari Ücret 2.020 TL Oldu

Son Dakika: 2019 Yılındaki Net Asgari Ücret 2.020 TL Oldu

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni asgari ücreti net 2.020 TL olarak açıkladı.

2019 yılında uygulanacak olan asgari geçim indirimi, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı toplantı sonrası resmen açıklandı. Buna göre yapılan zam oranı, enflasyon oranının üzerinde olacak şekilde belirlendi.

2019 Yılı Asgari Ücreti

  • %26.05 artış oranı.
  • Brüt: 2558 TL
  • Net: 2020 TL

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücrette pazarlıklara başlanması ile birlikte asgari ücret önerisini ‘ağır’ statüdeki işlerde asgari ücret 2 bin 213 TL 40 kuruş, ‘orta’ statüdeki işlerde 1.978 TL 80 kuruş, ‘hafif’ statüdeki işlerde 1.841 TL 40 kuruş olarak duyurmuştu. Böylece bu rakamlara yakın değerler belirlenmiş oldu.
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Etiketler: asgari ücret
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