Son Dakika: 2019 Yılındaki Net Asgari Ücret 2.020 TL Oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni asgari ücreti net 2.020 TL olarak açıkladı.

2019 yılında uygulanacak olan asgari geçim indirimi, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı toplantı sonrası resmen açıklandı. Buna göre yapılan zam oranı, enflasyon oranının üzerinde olacak şekilde belirlendi.

2019 Yılı Asgari Ücreti

%26.05 artış oranı.

artış oranı. Brüt: 2558 TL

Net: 2020 TL

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücrette pazarlıklara başlanması ile birlikte asgari ücret önerisini ‘ağır’ statüdeki işlerde asgari ücret 2 bin 213 TL 40 kuruş, ‘orta’ statüdeki işlerde 1.978 TL 80 kuruş, ‘hafif’ statüdeki işlerde 1.841 TL 40 kuruş olarak duyurmuştu. Böylece bu rakamlara yakın değerler belirlenmiş oldu.