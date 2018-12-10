2019 Nisan TV ve Sinema Dünyası Açısından Neden Önemli?

Sadece bu yılın değil, gelmiş geçmiş en çok beklenen sezonların ve filmlerin tek bir aya sıkışması, bizlere ilginç bir nisan ayı yaşatacak.

2019, hem sinema hem de TV dünyası için büyük bir yıl olacak. Ancak tüm seneyi bir kenara bırakırsak, özellikle nisan ayında izleyeceklerimiz adeta çılgın bir aya hazırlanmamıza sebep olacak. Disney ve Pixar'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Aladdin, The Lion King (Aslan Kral) ve Toy Story 4 (Oyuncak Hikayesi) gibi efsanelerin geri dönüşü, ilk akla gelen bombalar oluyor.

Line of Duty ve Peaky Blinders gibi sevilen serilerin de geri dönüş yılı olacak 2019 yılında bir de nisan ayı efsanesi yaşanacak. Muhtemelen film tarihinin en büyük hafta sonu açılışı ve toplam gişe geliri gibi rekorların büyük bir kısmını parselleyecek olan Avengers: Endgame ve belki de dizi tarihinin en büyük efsanesi olan Game of Thrones'un son sezonunun ilk bölümünü bu ay izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanları ile ilk 24 saatte 289 milyon kişi tarafından izlenen Avengers: End Game ve 224.6 milyon kez izlenen The Lion King, hazırlandığımız çılgınlıkla ilgili bize küçük bir ipucu veriyor. Game of Thrones'un da buna yakın izlenme rakamları elde etmesi kimseyi şaşırtmayacaktır.

Takvimlerinizi şimdiden ayarlayın: Dizi ve sinema tarihi açısından gelmiş geçmiş en 'manyak' nisan ayı için sadece 17 hafta kaldı.