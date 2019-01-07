Tüketici Hakem Heyetine Yapılan Başvurularda Tutarlar Nasıl?

Sorunlu ürünlerde, satın alınan mağaza veya firma ile anlaşılamadığı durumlarda Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru durumlarını masaya yatırıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 100 günlük eylem planında, tüketici uyuşmazlıklarının da arabulucuk kapsamına alınacağı belirtilmişti. Bu anlamda tüketicilerin aklında birçok soru oluşmuş durumda. Kusurlu ürünlerin heyete başvurusu sırasında il veya ilçe hakem heyetine mi başvurulacağı konusu da ayrı bir sorunsal olma özelliği taşıyor.

Sincan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti üyesi avukat Buğcan Çankaya, 2019 yılında tüketici hakem heyetine yapılacak başvurulardaki para sınırından söz etti. İşte Çankaya'nın açıklamaları:

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’inci maddesinde, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru parasal sınırının, her yıl ilgili yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ilan edilen yeniden değerleme oranıyla güncellenerek uygulanacağı düzenlenmiştir. 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak yüzde 23.73 belirlenmiştir."

Hangi uyuşmazlıklarda nereye başvurmalıyız?

Büyükşehir statüsünde olan illerde 5 bin 650 Türk Lirası ile 8 bin 480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulması gerekiyor.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde, 8 bin 480 TL'nin altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulmalı.

Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde, 5 bin 650 Türk Lirası ile 8 bin 480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulması gerekiyor.

Burada bir sorunsal daha ortaya çıkıyor: Ürünün satın alındığı yer mi kriterimiz olacak, yoksa alıcının yerleşim yeri mi? Burada insiyatif, alıcıya sunulmuş durumda. Örneğin Ankara - Çankaya'dan ürün alan bir müşteri, dilerse ikameti buluann İzmir - Torbalı'dan, dilerse de Çankaya Tüketici Hakem Heyeti üzerinden hakkını arayabiliyor.

Sincan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti üyesi avukat Buğcan Çankaya, yeni dönemde 'arabuluculuk' sistemiyle ilgili de kafalardaki soru işaretini giderecek açıklamalarda bulundu.

İşte Çankaya'nın açıklamaları:

“6502 sayılı yasada tüketicilerin sıklıkla yaşadığı ayıplı hizmet ve mal alımlarına ilişkin şikâyetlerinde, öncelikle satıcı/sağlayıcıya başvuru yapılarak ayıbın değerlendirilmesi süreci beklenmekte, akabinde olumsuz bir yanıt alınması halinde yasal yollara başvurulmaktadır.

Zorunluluk içeren arabuluculuk sistemi ile tüketici öncelikle satıcı/sağlayıcıya başvuru yapmak zorunda kalacak, alacağı olumsuz yanıtı takiben bir kez daha satıcı/sağlayıcıyla, arabulucu nezdinde görüşme yapmak zorunluluğunu yaşayacak ve bu sürecin de olumsuz olması halinde yasal dava hakkını kullanabilecektir.

Tüketici uyuşmazlıklarının kısa sürede çözülmesi amacıyla gündeme alınan zorunlu arabuluculuk sistemi, süreci hızlandırmayacağı gibi tüketicinin sorunlarının çözülmesi noktasında karmaşık ve uzun bir süreç ortaya çıkacaktır. Bu haliyle yapılması düşünülen düzenlemenin tüketicinin yararına olmayacağı açıktır.”