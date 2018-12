2019'u Sabırsızca Beklememize Neden Olan 10 Oyun

Oyun sektöründe; yeni oyunlar, çıkmadan aylar önce duyuruluyor ve oynanış videoları paylaşılıyor.

Oyun sektörü 2019'da gümbür gümbür geliyor. Crackdown 3'ten Far Cry: New Dawn'a, Devil May Cry 5'ten Harry Potter: Wizards Unite'e kadar oldukça çeşitli türlerle 2019 oyun sektörü, oyuncuların yılı olacak gibi gözüküyor. Bu yazımızda sizlerle 2019 yılında çıkacak olan oyunlardan, oyuncuların en çok beklediği 10 tanesini derledik.

10. Crash Team Racing Nitro-Fueled

Yayınlanma Tarihi: 21 Haziran

1999 yılında PlayStation için çıkarılan ve oldukça beğenilen Crash Team Racing oyun serisinin yeniden tasarlanmış versiyonu olan CTR Nitro-Fueled, yenilenmiş grafikleriyle oyuncuların beğenisine PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında sunulacak.

9. Devil May Cry 5

Yayınlanma Tarihi: 8 Mart

Uzun zamandır gündemde olmayan Devil May Cry serisi'nin 5. oyunu, Mart ayında oyuncularla buluşacak. Grafiklerin 2019'da beklediğimizden geri kalması ise PS4, XBOX ve PC kullanıcılarını üzecek kısım olacaktır.

8. Far Cry: New Dawn

Yayınlanma Tarihi: 15 Şubat

Sahip olduğu bütün sorunlara rağmen Far Cry 5, 2018'de en beğenilen oyunlar arasında yer almıştı. Oyunun saçma bir şekilde bitmesi oyuncuların sinirini bozsa da Far Cry: New Dawn, PS4, XBOX ve PC için yeni bir başlangıç olabilme şansı taşıyor.

7. Rage 2

Yayınlanma Tarihi: 14 Mayıs

Oldukça geniş bir alanda oynanabilen açık dünya oyunlarını seven oyuncuların bayılacağı bir oyun olan Rage 2, GTA ile Just Cause oyun serilerinin karışımını andırıyor. PS4, XBOX ve PC platformunda yayınlanacak olan Rage 2'yi istek listenize eklemeyi unutmayın.

6. Harry Potter: Wizards Unite

Yayınlanma Tarihi: 2019

Pokemon GO'nun geliştiricisinin yeni oyunu olan Harry Potter: Wizards Unite, Pokemon GO ile aynı mantıkta bir oyun. Oynaması ücretsiz olan Harry Potter: Wizards Unite, AR destekli bir oyun olarak mobil platformunda karşımıza çıkıyor.

5. Tom Clancy's The Division 2

Yayınlanma Tarihi: 15 Mart

Teknoloji olarak olmasa da oyunda işlenen konu bakımından günümüzde geçen The Division 2, Tom Clancy serisinin en beğenilen oyunu olmaya, PS4, XBOX ve PC platformlarında aday duruyor.

4. Gears of War 5

Yayınlanma Tarihi: 2019

Yıllardır sahip olduğu ortamıyla oyuncuları cezbeden Gears of War serisinin 5. oyunu Gears 5, Xbox One ve PC platformundaki oyuncuları yeni serüvenlere taşıyacak.

3. Wolfenstein: Youngblood

Yayınlanma Tarihi: 2019

İlk olarak 1981 yılında piyasaya sürülen yılların oyun serisi Wolfenstein'ın yeni çıkacak olan oyunu Wolfenstein: Youngblood, mevcut hikayenin 20 yıl ilerisine atlayarak, işgalin dizginlerini Blazkowicz'in ikiz kızlarına PS4, XBOX ve PC platformunda teslim ediyor.

2. Skull & Bones

Yayınlanma Tarihi: 2019

Sektöre oldukça iyi bir giriş yapan Sea of Thieves'in ilerleyen dönemlerde olduğu yerde sayıklaması, oyuncular tarafından olumsuz eleştirilere tutulmasına sebep olmuştu. Gemi savaşlarının gerçekleştirilebileceği başarılı bir korsan oyunu isteyen oyuncuların Skull & Bones'u listelerine acilen eklemeleri gerekiyor zirâ oyunun fragmanı bile, PS4, XBOX ve PC platformunda oynamak istemeniz için yeterli.

1. Star Wars Jedi: Fallen Order

Yayınlanma Tarihi: 1 Ocak

Star Wars: Bölüm III - Sith'in İntikamı filminin sonunda, Emir 66 ya da diğer adıyla Büyük Jedi Tasfiyesi'nden kurtulan bir Padawan'ın yaşayacaklarını konu alan Star Wars Jedi: Fallen Order; PS4, XBOX ve PC platformunda, kullanıcıları kendine bağlayacak bir aksiyon/macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor.