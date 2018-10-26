2019'u Samsung'un Yılı Haline Getirecek İki Telefon

2018 yılında rakiplerinin gölgesinde kalan Samsung, 2019 yılının başlarında tanıtacağı Galaxy S10 ve katlanabilir akıllı telefonuyla akıllı telefon piyasasını alt üst edebilir.

Ekim ayı bitmek üzere. Huawei, LG, Google, Xiaomi gibi akıllı telefon piyasasına yön veren markalar yeni amiral gemilerini tüketicilerin beğenisine bir bir sundu. Büyük markaların merakla beklenen amiral gemilerinin tanıtılması, dikkatlerin yeniden Samsung’un şu ana kadarki en iyi ve yenilikçi telefonu olması beklenen Galaxy S10’a çevirdi.

Ünlü analist Ming-chi Kuo, Güney Kore medyası ve Bloomberg tarafından paylaşılan bilgiler, hem Galaxy S10, hem de dünyanın ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu olacak Galaxy F ya da Galaxy X hakkında önemli ipuçları sağlıyor. Samsung, 2018 yılında başta Huawei olmak üzere Çinli üreticilerin gölgesinde kaldı. Ancak 2019, Samsung’un yılı olabilir.

Gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S10 serisinde ekrana gömülü parmak izi teknolojisini kesinlikle sunacak. Bununla birlikte şirket, ekran çerçevelerini ortadan kaldırmak için delikli ekran panellerini test ediyor. Testlerin başarılı olması halinde ön kamera ve sensörler, Galaxy S10 ekranının içinde yer alacak.

Ekran çerçevelerinin ortadan kaldırılması, Samsung hayranlarını fazlasıyla memnun edecek bir gelişme olsa da Samsung’un kulaklık girişini kaldırmayı planladığı da söyleniyor. Gelen bilgilere göre şirket, kulaklık girişi olmayan Galaxy S10 prototipleri üretmiş durumda. Ancak nihai sürümde kulaklık girişi olma ihtimali hala yüksek.

Samsung’un üzerinde çalıştığı bir değiş teknoloji ise 5G. Gelen bilgiler göre şirket, 5G destekli bir Galaxy S10 modelini tüketicilere sunmak için Birleşik Devletler’in en popüler operatörlerinden biri olan Verizon ile iş birliği kurmaya hazırlanıyor. Fakat söz konusu desteğin nasıl gerçekleşeceği henüz tam olarak bilinmiyor.

Samsung’un ‘Winner’ kod adına sahip bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı kesinlikle bir sır değil. Ancak Bloomberg’e göre Samsung, cihazın son tasarımı hakkında hala net bir karar verebilmiş değil. Şirketin şu anki en büyük ikilemi cihazın dikey olarak mı yoksa yatak olarak mı katlanacak olması.

Gelen bilgilere göre cihaz katlı olduğunda kullanılabilir 4 inçlik bir ekranı olacak. Bu ekran üzerinden temel akıllı telefon işlevlerini gerçekleştirebileceksiniz. Cihaz açıldığında ise 7 inçlik bir ekran karşınızda olacak ve tüm akıllı telefon özelliklerine erişebileceksiniz. Katlanabilir ekranları üretmek yeterince zor olduğundan bu cihazda ekrana gömülü parmak izi tarayıcı bulunmayacak.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi 2018 yılı Samsung için pek de iyi geçmedi. Galaxy S9 modelleri, Huawei P20 Pro ve iPhone X’un başarısı altında ezildi. Galaxy Note9 ise güçlü bir telefon olmasına rağmen beklentilerin altında kaldı. Ancak hem tam donanımlı Galaxy S10’lar, hem de dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy F, 2019 yılını Samsung’un parlama yılı haline getirebilir.