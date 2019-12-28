2019'un En Güvenli Otomobil Markaları Açıklandı

Güvenlik, otomobil sahipleri ve otomobil almayı düşünen kişiler için en önemli konular arasında bulunuyor. Pek çok otomobil firması, güvenlik testlerindeki başarılarıyla reklam yapıyor. Bazı firmaların imajlarını güvenlik üstüne inşa etmesi de konunun, tüketicilerin gözünde ne kadar önemli olduğunu anlamaya yardımcı olacaktır.
CarMD, geçtiğimiz yıllara ait verileri kullanarak otomobilleri güvenilirlik ve tamirinin ucuzluğu açısından karşılaştırdı. 1996-2019 yılları arasında üretilen 14,4 milyon otomobile ait veriler, bu araştırmanın temelini oluşturuyor. Bu yıl için değerlendirmeye alınan modeller de 1 Ekim 2018 ile 30 Eylül 2019 arasında satışa çıkan modellerden oluşuyor.
En güveniliri Mercedes
Listenin zirvesinde Alman otomotiv devi Mercedes yer alıyor. Firma yılın en güvenilir modellerini üretirken, listede de 8. sıradan 1. sıraya yükseldi. Firmanın hemen arkasında ise geçen yıl zirvenin sahibi olan Japon Mitsubishi var. İlk 3 sırayı tamamlayan firma ise Ram olurken, Ford ve Volvo gibi iki önemli firma listede sırasıyla 5. ve 9. basamakta yer aldı.
Motor arızalarında parça ve işçilik masrafı bakımından ortalamada 321 dolar masraf çıkaran Kia, bu alanda en ekonomik araç oldu ve zirveye yerleşti. Ortalama tamir masrafında ise en uygun fiyatlı otomobil 2017 Subaru Outback oldu.
2017 Honda CV-R ise en az arıza yaşayan otomobil olarak dikkat çekti. Kategorilere göre bakıldığında ise sıralamalar şöyle oldu:
Compact
- 2017 Honda Civic
- 2016 Honda Civic
- 2017 Mazda M3
Minivan
- 2017 Honda Odyssey
- 2017 Toyota Sienna
- 2016 Toyota Sienna
Sedan
- 2017 Subaru Legacy
- 2015 Acura LX
- 2017 Infiniti Q50
SUV
- 2015 Acura MDX
- 2014 Acura MDX
- 2017 GMC Acadia
Crossover SUV
- 2017 Honda CR-V
- 2017 Subaru Outback
- 2016 Subaru Forester
Kamyonet
- 2016 Toyota Tacoma
- 2017 Ford F-150
- 2017 Honda Ridgeline