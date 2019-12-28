2019'un En Güvenli Otomobil Markaları Açıklandı

CarMD, her yıl olduğu gibi 2019 yılının sonunda da Kuzey Amerika Otomobil Sağlık İndeksi Üretim ve Model Güvenilirlik listesini yayınladı. Liste, en güvenilir ve tamiri en uygun otomobilleri ortaya çıkarıyor.

Güvenlik, otomobil sahipleri ve otomobil almayı düşünen kişiler için en önemli konular arasında bulunuyor. Pek çok otomobil firması, güvenlik testlerindeki başarılarıyla reklam yapıyor. Bazı firmaların imajlarını güvenlik üstüne inşa etmesi de konunun, tüketicilerin gözünde ne kadar önemli olduğunu anlamaya yardımcı olacaktır.

CarMD, geçtiğimiz yıllara ait verileri kullanarak otomobilleri güvenilirlik ve tamirinin ucuzluğu açısından karşılaştırdı. 1996-2019 yılları arasında üretilen 14,4 milyon otomobile ait veriler, bu araştırmanın temelini oluşturuyor. Bu yıl için değerlendirmeye alınan modeller de 1 Ekim 2018 ile 30 Eylül 2019 arasında satışa çıkan modellerden oluşuyor.

En güveniliri Mercedes

Listenin zirvesinde Alman otomotiv devi Mercedes yer alıyor. Firma yılın en güvenilir modellerini üretirken, listede de 8. sıradan 1. sıraya yükseldi. Firmanın hemen arkasında ise geçen yıl zirvenin sahibi olan Japon Mitsubishi var. İlk 3 sırayı tamamlayan firma ise Ram olurken, Ford ve Volvo gibi iki önemli firma listede sırasıyla 5. ve 9. basamakta yer aldı.

Motor arızalarında parça ve işçilik masrafı bakımından ortalamada 321 dolar masraf çıkaran Kia, bu alanda en ekonomik araç oldu ve zirveye yerleşti. Ortalama tamir masrafında ise en uygun fiyatlı otomobil 2017 Subaru Outback oldu.

2017 Honda CV-R ise en az arıza yaşayan otomobil olarak dikkat çekti. Kategorilere göre bakıldığında ise sıralamalar şöyle oldu:

Compact

2017 Honda Civic

2016 Honda Civic

2017 Mazda M3

Minivan

2017 Honda Odyssey

2017 Toyota Sienna

2016 Toyota Sienna

Sedan

2017 Subaru Legacy

2015 Acura LX

2017 Infiniti Q50

SUV

2015 Acura MDX

2014 Acura MDX

2017 GMC Acadia

Crossover SUV

2017 Honda CR-V

2017 Subaru Outback

2016 Subaru Forester

Kamyonet