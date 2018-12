Jordan Peele'nin yönettiği Us filminin ilk fragmanı yayınlandı. Get Out ile izleyicileri fazlasıyla geren yönetmen, yeni filmiyle seviyeyi daha da yukarı çıkaracak gibi görünüyor.

2017 yılında yayınlanan Kapan (Get Out) filmi ile oldukça başarılı bir işe imza atan yönetmen Jordan Peele’nin yeni korku/gerilim türündeki filmi Us’ın ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Black Panther’den tanıdığımız Lupita Nyong'o ve Winston Duke’un yer aldığı film, en az Kapan kadar ses getireceğe benziyor. Film, güzel bir tatil geçirmek için deniz kenarındaki yazlıklarına giden bir ailenin başından geçenleri anlatıyor. Film, ailenin planladığı gibi mutlu mesut ilerleyen bir tatil ile başlıyor. Fakat Güneş batıp ışıklar söndüğünde her şey değişiyor. Bir grup davetsiz misafir, gece aniden ortaya çıkıyor ve mutlu geçen tatil bir anda kaosa dönüyor. İLGİLİ HABER Bir İddiaya Göre 2019'un İlk Haftalarında TRT 1 Hariç Hiçbir Kanal Dizi Yayınlamayacak Kaos, aksiyon ve gerilimi beyaz perdeye muhteşem bir şekilde aktarmayı başaran Jordan Peele, yeni filminde de seyircilere bundan daha azını vadetmiyor. Yüksek dozda adrenalin ve gerilimi seven sinema severler, Us filminden fazlasıyla memnun ayrılacaklardır. 15 Mart’ta vizyona girecek filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak : https://comicbook.com/horror/2018/12/25/us-trailer-jordan-peele-horror-movie-new/

