Global Fire Power, her yıl olduğu gibi bu yıl da en yüksek askeri güce sahip ülkeleri açıkladı. Türkiye, listedeki yerini korumayı başardı.

Global Fire Power, 2019 Yılı En Güçlü Askeriyeye Sahip Ülkeler listesini yayınladı. Global Fire Power, ülkelerin askeri güçlerini hesaplarken 55 farklı faktörü göz önünde bulundurarak PowerIndex skorunu belirliyor. PowerIndex’in hesaplama sistemi, teknolojik anlamda gelişmiş olmasına rağmen küçük olan ülkelerin, teknolojik olarak geri kalmış olmasına rağmen büyük ülkelerle adil bir şekilde yarışabilmesini sağlıyor. Mükemmel PowerIndex puanı 0.0000’dır fakat hiçbir ülkenin bu puana erişmesi mümkün değildir. Liste, ülkelerin mükemmele olan yakınlıklarına göre hesaplanır.

Listenin ilk 5 sırasında herhangi bir değişiklik göze çarpmıyor. Amerika Birleşik Devletleri, birinci sıradaki yerini korurken, Rusya Federasyonu ikinci, Çin Halk Cumhuriyeti üçüncü, Hindistan dördüncü, Fransa ise beşinci sıradaki yerini koruyor. İki basamak birden yükselen Japonya, listenin altıncı sırasına yükselirken; iki basamak birden gerileyen İngiltere, listenin sekizinci sırasında yer alıyor. Güney Kore ise yedinci sıradaki yerini koruyor. Dokuzuncu sıradaki Türkiye ve onuncu sırasındaki Almanya’nın yerlerinde de herhangi bir değişme gözükmüyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi liste belirlenirken ülkelerin askeri personel kapasiteleri büyük önem taşıyor. Ayrıca ülkelerin toplam savaş uçağı sayıları, helikopter sayıları, tank sayıları, deniz kuvvetleri, kaynakları, lojistik imkanları, askeri bütçesi, nüfusu, toprak büyüklüğü, deniz sınırları da büyük önem taşıyor. Ancak yazımızın başında da belirttiğimiz gibi bir ülkenin az nüfusa sahip olması ya da az bir toprak parçasına sahip olması, gelişmiş askeri teknolojilere sahip olması durumunda ülkenin üst sıralara çıkmasına mani olmuyor. İşte Global Fire Power’a göre dünyanın askeri açıdan en güçlü ülkeleri ve PowerIndex puanları. Ayrıca listenin tamamını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

1- Amerika Birleşik Devletleri

Toplam Nüfus: 329.2 Milyon

Askeri Personel: 2.1 Milyon

Toplam hava Kuvvetleri Gücü: 13.398

Toplam Deniz Gücü: 415

Savunma Bütçesi: 716.000.000.000 Dolar

2- Rusya Federasyonu

Toplam Nüfus: 142.1 Milyon

Askeri Personel: 3.5 Milyon

Toplam hava Kuvvetleri Gücü: 4078

Toplam Deniz Gücü: 352

Savunma Bütçesi: 44.000.000.000 Dolar

3- Çin Halk Cumhuriyeti

Toplam Nüfus: 1.3 Milyar

Askeri Personel: 2.6 Milyon

Toplam hava Kuvvetleri Gücü: 3187

Toplam Deniz Gücü: 714

Savunma Bütçesi: 224.000.000.000 Dolar

4- Hindistan

Toplam Nüfus: 1.2 Milyar

Askeri Personel: 3.4 Milyon

Toplam Hava Kuvvetleri Gücü: 2082

Toplam Deniz Gücü: 295

Savunma Bütçesi: 55.200.000.000 Dolar

5- Fransa

Toplam Nüfus: 67.3 Milyon

Askeri Personel: 388 Bin

Toplam hava Kuvvetleri Gücü: 1248

Toplam Deniz Gücü: 118

Savunma Bütçesi: 40.500.000.000 Dolar

6- Japonya

Toplam Nüfus: 126.1 Milyon

Askeri Personel: 303 Bin

Toplam hava Kuvvetleri Gücü: 1572

Toplam Deniz Gücü: 131

Savunma Bütçesi: 47.000.000.000 Dolar

7- Güney Kore

Toplam Nüfus: 51.4 Milyon

Askeri Personel: 5.8 Milyon

Toplam hava Kuvvetleri Gücü: 1614

Toplam Deniz Gücü: 166

Savunma Bütçesi: 38.300.000.000 Dolar

8- İngiltere

Toplam Nüfus: 65.1 Milyon

Askeri Personel: 233 Bin

Toplam hava Kuvvetleri Gücü: 811

Toplam Deniz Gücü: 76

Savunma Bütçesi: 47.500.000.000 Dolar

9- Türkiye

Toplam Nüfus: 81.2 Milyon

Askeri Personel: 735 Bin

Toplam hava Kuvvetleri Gücü: 1067

Toplam Deniz Gücü: 194

Savunma Bütçesi: 8.600.000.000 Dolar

10- Almanya