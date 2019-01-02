2019'un İlk Meteor Yağmuru Yarın (3 Ocak) Başlıyor

2019 senesinin ilk gök olayı için heyecan başladı. 3 Ocak'tan itibaren çıplak gözle çok net bir şekilde izlenebilecek olan bu büyüleyici şölenin en yoğun olduğu zaman diliminde, saatte tam 60 adet meteor görülmesi bekleniyor.

Hemen hemen her yılın ilk ayında gerçekleşen Quadrantids meteor yağmuru, bu sene de gökyüzü meraklılarını hayal kırıklığına uğratmayacak. Hava karardıktan sonra gökyüzünde muazzam bir ışık şöleni oluşmasını sağlayacak olan bu gök olayı, 3 ve 4 Ocak tarihleri arasında yoğun bir şekilde gözlemlenebilecek.

Her sene 1-6 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen meteor yağmurları, sadece bilim dünyasının değil tüm insanların merakla beklediği bir gök olayı. Özellikle şehrin ışıklarından uzak yerlerde izleme fırsatı bulabilenler için, hayranlık bırakacak derecede güzel bir ışık festivali oluşuyor. Bu sene de teleskop veya dürbün gibi ekipmanlar olmadan, çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek olan göktaşları; en yoğun yaşanacağı zaman dilimlerinde, saatte tam 60 adede kadar çıkabilecek.

Kuzey yarım kürede saatler gece yarısını geçtikten sonra yoğun bir şekilde yaşanacak olan meteor yağmuru, gün doğumuna kadar devam edecek. Astronomlar, bu büyüleyici olayı izlemek isteyenlere, şehir ışıklarından uzağa ve mümkünse yüksek yerlere çıkmalarını öneriyorlar.

Meteorlar oldukça hızlı hareket eden, doğrusal olarak değil birçok yönde ilerleyebilen gök cisimleri olarak biliniyor. Bu nedenle göktaşlarını net bir şekilde görebilmek için, bir süre gözlerinizin karanlığa alışmasına izin vermeli ve biraz sabırlı olmalısınız. Sizler de bu keyifli aktiviteyi deneyimlemek isterseniz, battaniyelerinizi ve sıcak çaylarınızı alıp, şehirden uzak bir yerlerde gökyüzünü izlemeye başlayabilirsiniz.