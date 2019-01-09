2019'un İlk Windows 10 Güncellemesinde Neler Var?

Microsoft, Windows 10 için yeni kümülatif güncellemesi olan KB4480116’yı yayınladı. Bu güncellemede, daha önce sık sık sorunlar çıkartan 1809 güncellemesinde geliştirmeler var.

Her yıl başında olduğu gibi bu yılın başında da Microsoft’un yeni kümülatif güncellemeleri yayınlandı. Yeni güncelleme, Ekim 2018 güncellemesine sahip olan cihazları hedef alıyor. (Bilgisayarınızdaki Windows’un versiyonunu bilmiyorsanız Başlat menüsüne "winver" yazarak öğrenebilirsiniz.)

2019'un ilk güncellemesinde, üç farklı değişiklik yapılmış durumda. Microsoft Edge, Internet Explorer, Windows kernel, Windows Linux altsistemi ve Microsoft Scripting Engine için gelen güvenlik güncellemelerinin yanında PowerShell’deki bazı hatalar da giderilmiş.

Daha önce yönetici olmayan hesapların da uzaktan erişimine izin verilebilen PowerShell uygulamasında yapılan değişiklikle artık yönetici yetkisi olmayan hesaplar, bilgisayara PowerShell ile uzaktan erişim sağlayamayacak.

Microsoft ayrıca üçüncü parti uygulamaların hotspota bağlanmasını engelleyen bir hata keşfettiklerini ve bu hatanın da yakın zamanda giderileceğini söyledi. Şirket yetkililerine göre bu sorunun çözümünü içeren küçük bir yama paketi de çok yakın zamanda yeşil ışık alabilir.

KB4480116 güncellemesi şu ana kadar kimseye bir önceki güncellemede yaşanan sorunları yaşatmadı. Güncellemenin içerdiği güvenlik önlemlerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan firma, insanları bir an önce yeni güncellemeyi indirmeye davet ediyor.