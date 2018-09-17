2019'un Sonuna Kadar, Her İki Aramadan Biri 'Spam' Olacak

Hepimizin canını sıkan 'spam' telefon çağrıları, 2019 yılının sonuna kadar neredeyse normal aramalar kadar sıklaşacak.

Cep telefonuna gelen spam çağrılardan herkes muzdarip. Ülke kodunu dahi bilmediğiniz ve çoğunlukla tekrar arama yapmanız için sizi çaldırıp duran aramalar, öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde canımızı sıkmaya devam edecek.

Mobil operatörler için spam arama filtreleri hazırlayan First Orion Corporation'a göre 2018 yılında kullanıcılara gelen çağrıların %28.2'si spam çağrılardan oluşuyorken, 2019 yılında bu rakam %44.56 seviyesine gelecek.

Geçtiğimiz yıldan bu yıla değin spam çağrıların %3.7 artış gösterdiği düşünülürse, gelecek yıl karşımıza çıkacak olan büyüme oranı korkutucu seviyelerde. Spam filtrelerinin çağrıları önlemede yetersiz kaldığı da göz önüne alınınca, yeni dönemde farklı güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulacak.