iOS ve Android kullanıcılarının geçtiğimiz sene uygulama içi aboneliklere harcadığı para ortaya çıktı. Raporlara göre ABD’deki iOS kullanıcıları, mağazadaki en popüler 100 uygulamanın abonelik sistemine 3,6 milyar dolar para harcadı. Google Play Store'da ise bu miktarın 1,1 milyar dolar olduğu belirtildi.

Android ve iOS işletim sistemlerindeki uygulama mağazaları, içerisinde birçok ücretli ve ücretsiz uygulama barındırıyor. Google Play Store ve App Store’da yayınlanan bu ücretsiz uygulamaların birçoğu ise ücretli satın alımlar ve abonelik sistemleriyle birlikte geliyor. Kullanıcılarının daha fazla özellik kullanabilmesini ve standart kullanıcılara göre daha ayrıcalıklı hâle gelmesini sağlayan abonelik sistemleri, uygulama geliştiricileri için güzel bir gelir kapısı açıyor.

iOS’un uygulama mağazası App Store için bahsettiğimiz abonelik sistemine harcanan para miktarı ortaya çıktı. Raporlara göre ABD'deki iOS kullanıcılarının oyun haricindeki uygulamaların abonelik sistemlerine harcadığı para tamı tamına 3,6 milyar dolar (21,4 milyon TL). Bu noktada Google Play Store kullanıcılarının yaptığı harcama da 1,1 milyar dolar (6,5 milyar TL) olarak kayıtlara geçti.

Oyun haricinde yapılan toplam harcama 4,7 milyar dolar (27,9 milyar TL) civarında:

ABD’de oyun haricindeki uygulamalara harcanan toplam paranın 2018’e göre %21 artış gösterdiği ortaya çıktı. Raporlarda en popüler 100 uygulamaya yapılan harcamanın 2018 yılında 3,8 milyar olduğu ve bu sayının 2019 yılının sonunda 4,7 milyar doları gördüğü belirtildi. Bununla birlikte raporlarda en çok hangi uygulamalarda satın alım gerçekleştiği ve en çok hangi uygulamaların kâr ettiği de yer aldı.

Raporlara göre genel olarak en çok kâr eden uygulama, dünyanın en popüler tanışma uygulaması Tinder oldu. Sıralama; Pandora, YouTube, HBO Now, Bumble, Hulu, Google One, LinkedIn, YouTube Music ve ESPN olarak devam etti. İki uygulama mağazası birbirinden ayrıldığı zamansa App Store’da en çok harcama yapılan uygulamanın YouTube olduğu ve Tinder’ın App Store’da ikinci sıraya yerleştiği gözüküyor. Google Play Store’da ise ilk sırada Pandora, ikinci sırada Google One yer alırken Tinder ise üçüncü sıraya yerleşti.