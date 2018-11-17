2019 Verilerine Göre Dünyanın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi

AirlinesRatings.com ödülleri, uçak yaşı, yolcu değerlendirmeleri, kârlılık, yatırım derecesi, ürün teklifleri ve personel ilişkileri dahil olmak üzere 12 ana kriter kullanarak puanlamalar yaptı ve 2019 yılında dünyanın en iyi hava yolu şirketlerini belirledi.

AirlinesRatings.com, dünyanın en iyi hava yolu şirketlerini belirlemek için 12 farklı kriteri analiz etti ve bu analizler doğrultusunda puanlama yaptı. Singapur Hava yolları, AirlineRatings.com tarafından 2019 için dünyanın en iyi hava yolu şirketi seçildi. AirlineRatings.com CEO'su ve editör yardımcısı Geoffrey Thomas: "Bizim objektif analizimizde, Singapur Hava yolları mükemmel bir performans göstererek birçok denetim kriterlerimizde birinci sırada yer aldı.'' diye konuştu.

Avrupa ve Kuzey Amerika’dan hiçbir şirketin ilk 10'a giremediği listeye gelin birlikte göz atalım.

10. Japonya Hava Yolları

9. Cathay Pacific Hava Yolları

8. EVA Air

7. All Nippon Hava Yolları (ANA)

6. Emirates

5. Virgin Avustralya

4. Qatar Hava Yolları

3. Qantas

2. Air Yeni Zelanda

1. Singapur Hava Yolları