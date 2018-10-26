Volkswagen, uzun süredir planladığı, temel olarak Polo'nun alt yapısını kullananan ancak ona göre yerden daha yüksek olan, T-Cross lansmanı gerçekleştirdi.

Volkswagen'in 2002 yılında Touareg ile başladığı SUV macerası, 2019 yılında T-Cross ile devam ediyor. Daha önce çıkışını yapan Seat'ın Arona modeline benzeyen yeni T-Cross, kardeşi polo ile de oldukça büyük benzerlikler taşıyor. MQB A0 platforumu üzerine inşa edilen model Arona'dan biraz daha büyük. Dış tasarım olarak yine aynı aileye mensup olan T-Roc ile benzerlikler de göze çarpıyor. İç tarafa göz attığımızda ise en büyük değişiklik direksiyon tarafında. Diğer Volkswagen modellerinden ayrılan direksiyona T-Cross'a has bir hava katmış. Malzeme kalitesinin Polo ile oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz.

Motor Seçenekleri

T-Cross, motor seçenekleri konusunda kardeşleri Polo ve Arona'yı takip ediyor. Benzinli cephesinde 3 silindirli 1.0 TSİ motorlar 95 ve 115 BG güce sahip. ACT yani silindir kapatma teknolojisine sahip 1.5 motorların da ileride seçeneklere eklenmesi bekleniyor. Dizel tarafında ise tek motor seçeneği sunuluyor. Bu motor 1.6 litre ve 95HP güç üretiyor. Bahsettiğimiz bu üniteler 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG kombinasyonu ile satın alınabilecek.

Fiyat

Yeni modelin Türkiye fiyatı henüz açıklanmasa da satışta olan diğer modeller üzerinden tahmin yapabiliriz. T-Cross, 1.0 TSI 95 paketi ile 17 bin 975 Euro'dan başlayan fiyatlar ile Almanya'da satışa sunuldu. Seat Arona aynı kombinasyon ile 16 bin 290 Euro'ya satılıyor. Türkiye'de ise 1.0 TSI 115, otomatik şanzıman ve Xcellence paketiyle 146 bin 500 TL'den başlıyor. Marka stratejisine göre T-Cross'un Seat Arona'nın 10 bin TL üzerinde olmasını bekleyebiliriz.