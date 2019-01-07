Yıla hızlı bir giriş yapan WhatsApp, iOS uygulaması için yılın ilk güncellemesini yayınladı ve uygulamaya üç yeni özellik kazandırdı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, iOS uygulaması için yılın ilk güncellemesini yayınladı. Bugün itibari ile yayınlanan WhatsApp 2.19.10 sürümü, iOS kullanıcıları için grup sohbetlerinde atılan mesajlar için özel yanıtlama, resim ve videolar için çıkartma desteği, WhatsApp durumları için 3D Touch desteği gibi özellikler getiriyor.

Grup sohbetlerinde atılan mesajlar için özel yanıtlama özelliği, adından da anlaşılacağı gibi bir grup sohbeti içinde gönderilen bir mesajı alıntılayarak mesaj sahibine özel olarak yanıt vermenize imkan sağlıyor. Bu özellik, WhatsApp Android sürümü için uzun süredir kullanımdayken, iOS sürümüne yeni eklendi.

WhatsApp kullanıcıları şu ana kadar gönderdikleri resim ve videoların üzerinde emojiler, metinler ya da saat, konum gibi etiketler ekleyebiliyorlardı. Yeni sürüm ile birlikte WhatsApp, uygulamanın sevilen özelliklerinden biri olan çıkartmaların gönderilen resim ya da videolara eklenebilmesini de mümkün kıldı.

WhatsApp durumları için 3D Touch desteği ise cihazında 3D Touch özelliği bulunan iOS kullanıcılarının Durumlar sekmesine gelerek herhangi bir kişinin durum simgesinin üzerine güçlü bir şekilde parmağını bastığında kişinin WhatsApp durumunu önizlemesini mümkün kılıyor. Dürüst olmak gerekirse bu özellik pek çok kullanıcı tarafından fark edilmeyecektir bile.