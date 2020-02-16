2019'da Yerli Üretim Otomobillerin Toplam Satış Payı Arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2019 yılı Türkiye otomobil pazarının röntgenini çeken raporunu yayınladı. Dernek tarafından yayınlanan rapora göre geçtiğimiz sene, Türkiye’de üretilen otomobillerin toplam satıştaki payı artarken ithal otomobillerin satıştaki payı azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) derneğinin raporuna göre, yerli otomobillerin pazar payına artış yaşandı. 2018 yılı içerisinde yerli otomobillerin toplam satıştaki payı %37,1 iken bu oran 2019 yılında %43’e yükseldi. İthal otomobillerin toplam satıştaki payı ise %63’ten %57’ye geriledi.

ODD raporuna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçtiğimiz sene bir önceki yıla göre %22,85’lik bir daralma yaşadı. 2018 yılında 620 bin 937 araç satılırken geçtiğimiz sene bu sayı 479 bin 60’a geriledi. 2019 yılındaki otomobil satışları, bir önceki yıla göre %20,37, hafif ticari araç ise %31,8 geriledi. Bu araçların satış sayıları ise sırasıyla 387 bin 256 ve 91 bin 804 oldu.

Yerli üretim araba satışında artış

2018 yılı içerisinde Türkiye’de 230 bin 493 araç üretilirken, 390 bin 444 araç da ithal edilmişti ve toplamda 620 bin 937 araçlık bir pazar olmuştu. 2019 yılı içerisinde hem yerli hem de ithal araç sayısında azalma yaşandı. Geçtiğimiz sene ülkemizde 206 bin 69 araç üretilirken 272 bin 991 araç ithal edildi.

Satış rakamlarıyla orantılı olarak yerli üretim ve ithal araçların toplam satış paylarında da değişimler yaşandı. Yerli üretim otomobillerin satıştaki payı %37,1’den %43’e yükselirken ithal araçların satıştaki payı %67’den %57’ye geriledi.

Yerli üretim araç satışında liderlik koltuğunda oturan üretici ise Fiat oldu. Geçen yıl toplam otomobil pazarında 76 bin 251 adet satış gerçekleştiren şirket, bu araçların 73 bin 441’ini Türkiye’de üretmişti. Yerli üretim otomobil sayısında Fiat’ı takip eden firmalar ve satış sayıları ise şöyle; Renault (51 bin 258), Ford (33 bin 425), Toyota (22 bin 12), Honda (17 bin 246).

İthal otomobillerde en çok satış yapan şirketler ve satış sayıları ise şöyle gerçekleşti;