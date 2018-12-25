2019 Yılında Samsung ve Huawei Arasındaki Rekabet Kızışacak

Küresel alana Samsung'a göre biraz daha geç açılan Huawei, aradaki farkı hızla kapatıyor. Asıl hedefi ise Samsung'u tahtından indirmek.

Önümüzdeki sene, akıllı telefon piyasasından aslan payını almak isteyen şirketlerin yarışı bir dönüm noktasına sebep olacak. 2019’da çıkaracağı telefonların geçmişte çıkardıklarından çok fazla farkı olmayacağı söylenen Apple’ı bir kere kenara bırakırsak, önümüzdeki sene iki teknoloji devi arasında çetin bir ticari rekabet gerçekleşecek: Huawei ve Samsung.

İki şirketin de katlanabilir telefonları raflardaki yerini alacak. İki şirket de katlanabilir telefonları denemek isteyecek çünkü küresel akıllı telefon pazarı duraklama aşamasına girdi. İnsanlar, son model amiral gemisi telefonları almak için sıraya girmiyor. Belki de katlanabilir telefonlar piyasayı tekrardan heyecanlandırabilir ve canlandırabilir.

Huawei’nin, bazı devletlerle olan sıkıntılarına rağmen 2018 yılında 200 milyon adet telefon sattığının haberini yapmıştık. Samsung henüz satış rakamlarını açıklamasa da muhtemelen Huawei’nin satışlarından fazladır. Ancak Huawei, küresel alanda en çok telefon satışı gerçekleştiren Samsung’ı alaşağı etmeden durmayacaktır.

İki şirket arasında bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Samsung henüz sene sonu toplam satış sayılarını açıklamasa da 2018’in ilk üç çeyreğindeki satış rakamları 228 milyon adetti. Yani, Samsung’un bu seneki yarışta Huawei’yi geçtiğini söylemek için tüm verilere ulaşmaya gerek yok.

Tabii, bu yarışta Huawei’nin batı devletleriyle sıkıntı yaşadığını ve Samsung’un batı tarafında bolca kullanıcısı olduğunu da unutmamak lazım. Huawei’nin, Samsung’un yerini almayı planladığını ve yaşadığı sıkıntıları da göz önüne alırsak, 2019’da bu iki şirket arasında rekabet oldukça ilginç olacak.