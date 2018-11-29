2019 Yılında Yaşanması Beklenen Uzay Olayları

Gelecek sene gözler yine göklerde olacak, insanlık uzaya daha da alışacak.

İnsanoğlu yüzyıllardır gözünü hep yukarılara dikmiş, tarih boyunca bilim adamları, filozoflar, astronomlar bu mavi gezegende tek olup olmadığımızı öğrenmek istemişlerdir. Gökyüzü ve ötesine duyulan bu sınırsız merak, teknoloji geliştikçe yerini keşfetme arzusuna bırakmış ve bugün belki de hayal bile edilemeyecek noktalara gelinmesini sağlamıştır. Geçtiğimiz yıl, insanlık için çok ilginç uzay maceralarının sergilendiği bir yıl olmuştu. Amerikan devi NASA'ya karşı tek başına kafa tutan SpaceX firması, çağımızın dahisi Elon Musk'ın ve belki de milyonlarca insanın hayallerinin çok daha ötesine geçti.

Buraya kadar olanlar sizleri heyecanlandırdıysa, 2019 yılında olacaklar için kemerlerinizi bağlayın. NASA, SpaceX gibi dev şirketlerin 2019 uzay takvimi bir hayli yoğun. Tüm bunların yanı sıra bir de gökyüzü, ay tutulmaları, güneş tutulmaları ve meteor yağmurları ile adeta bir astronomi şöleni sergileyecek. Bir hayli kalabalık olan bu takvimi zaman sıralamasına göre hep birlikte inceleyelim.

SpaceX ve Boeing ortaklığı ile ilk defa bir ticari uzay mekiği NASA astronotlarını içerisine alarak ateşlenecek.

Elon Musk "Starship" isimli uzay mekiğinin test fırlatmasını gerçekleştirecek.

İnsanlık, tarihi boyunca gezegene benzeyen en uzak nesneye ziyaretini gerçekleştirmiş olacak.

Çin, Aydan alacağı toprak örneklerini dünyaya getirecek.

Gökyüzü de adeta insanlığa cevap verircesine meteor yağmurları, ay ve güneş tutulmaları başta olmak üzere farklı astronomik olaylarla bizlere büyük bir şölen yaşatacak.

1 Ocak: NASA, insanlığın şimdiye kadar gittiği en uzun mesafeyi kat edecek

NASA'nın New Horizon isimli uzay aracı, 2015 yılında Pluto'yu geçtikten sonra, seyahatine devam etmişti. Önümüzdeki sene ise bir gezegene en çok benzeyen ve gövdesi buz ile kaplı Ultima Thule isimli bir kaya parçasına uçacak. Bu mesafe, dünyamızdan yaklaşık 6,5 milyar kilometre uzaklıkta olup mesafe olarak şimdiye kadar insanlığın ulaşmış olduğu en uzak yer olacak.

3-4 Ocak: Gökyüzü, meteor yağmurlarıyla şenlenecek

Tam tamına iki gün boyunca seyredebileceğiniz bu harika görsel şölende, saatte 50 ile 100 arasında meteor gözlenmesi bekleniyor. Tabii ki net bir şekilde gözlem yapabilmeniz için, her meteor yağmurunda olduğu gibi şehir ışıklarından uzaklaşıp bir süre karanlık gökyüzüne gözlerinizi alıştırmanız gerekecek.

6 Ocak: Kısmi Güneş Tutulması

Kuzeydoğu Asya ve Kuzey Pasifik okyanusundan gözlemlenebilecek olan kısmi Güneş tutulmasında, Ay Güneşin önüne geçerek, bir kısmını kapatacak ve harika görüntüler meydana gelecek.

7 Ocak: SpaceX Crew Dragon uzay mekiğini ilk defa ateşleyecek

SpaceX Crew Dragon ismini verdiği uzay mekiğini, zaten yörüngede bulunan uluslararası uzay istasyonuna güvenli bir ulaşım sağlayabilmek adına tasarladı. Mekik otomatik olarak istasyona kendini kilitleyebilecek ve sadece malzeme değil, iki astronotu da aynı anda taşıyarak yörüngeye çıkartabilecek. Bu sene yapılacak test uçuşunda, astronotlar yer almayacak olsalar da, firma bu uçuşun ne kadar gğvenli olduğunu göstermek adına bu eylemi gerçekleştirecek. Bir sonraki sene ise insanlı uçuşların yapılması planlanıyor.

20-21 Ocak: Ay Tutulması

Ocak ayı, Ay'a iniş ayı olacak

İsrail menşeili ve bir milyarder tarafından kurulan şirket, kendi imkanlarıyla geliştirdiği robotunu ay yüzeyine gönderecek. Yine aynı ay içerisinde Hindistan ikinci kez ay görevine çıkacak ve bu defa altı tekerlekten oluşan bir keşif aracını da ayın yüzeyine indirecek.

Şubat ayında yörüngede hareketli anlar başlayacak

SpaceX'in yörüngeye olabilediğince fazla uydu koyarak dünyanın her yerine bedava internet sağlama planına, Londra'dan rakip çıkmış gözüküyor. Aynı planı gerçekleştirmek için yola koyulan firma, önümüzdeki yıl denemelerine başlayacak. Yörüngemiz bir yandan internet savaşlarıyla dolarken, diğer yandan da Boeing firması tıpkı SpaceX gibi, astronotları yörüngeye çıkarıp indirecek mekiğinin test uçuşlarını gerçekleştirecek.

Şubat ayında aynı zamanda şu an Jüpiter görevinde olan Juno'dan detaylı bilgiler gelecek ve gezegeni daha derinden tanımamız mümkün olacak.

Yaz aylarında astronomi şenliği yaşanacak

Yaz mevsimine girerken astronomi meraklıları gözlüklerini hazırlamalı. Hatta size tavsiyemiz, kendiniz için bu şölenleri izleyebilecek uygun noktaları önceden belirlemeniz çünkü hem Güneş tutulması, hem parçalı ay tutulması, hem de 2 farklı zamanda yaşanacak meteor yağmurları, aynı döneme bu kadar sık denk gelmez.

Ve yılın son ayları:

Sene sonunda dünyanın farklı bölgelerinde izlenebilecek olan meteor yağmurları ve parçalı ay tutulması gerçekleşecekken, görülmesi çok güç olan Merkür gezegeni Güneş'in tam önünden geçerek, yüzünü bizlere gösterecek (Çıplak gözle bakılmaması gereken bir gökyüzü olayı). Bunun yanı sıra uzay görevlerini agresifleştiren Çin, aya iniş yapıp toprak örnekleri aldıktan sonra, dünyaya geri dönmeyi planlıyor. Son olarak ise SpaceX devasa boyutlardaki Big Falcon Rocket ismini verdiği uzay mekiğini inşa ederken, olabildiğince hızlı şekilde bitirmeye çalıştıkları bu geminin fırlatılması için de çalışmalar yapılıyor.

2019 senesini, 13-14 Aralık tarihlerinde "meteor yağmurlarının kralı" şeklinde bilinen "Geminid Yağmurları" ile tamamlayacağız. Gökyüzü tutkunları için dolu dolu geçecek bütün bi yıl için takvimlerinizi ve gözlüklerinizi şimdiden hazırlamanızı tavsiye ederiz.