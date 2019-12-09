2019 yılını geride bırakırken bu yıl içerisinde gördüğümüz en ilginç konsept araçları sizler için derledik. Araçların bazıları dışarıdan normal gözükse de içi çok ilginç. Bazıları ise pek de arabaya benzemiyor.

Yılın sonu geliyor ve her yılın sonunda olduğu gibi geçen yıla dönüp bir bakış atıyoruz. Sitemizde yıl boyunca pek çok farklı haber yaptığımız için tek bir geri dönüş içeriği yapmamız pek mümkün değil. Bu haberimizde 2019 yılının en ilginç konsept otomobilleri yer alıyor.

Temelde piyasaya sürülmek için üretilmeyen bu araçlar, çoğu zaman çılgın bir fikir üzerine kurulu oluyor. Lafı daha fazla uzatmadan gelin 2019 yılının en ilginç konsept araçlarına daha yakından bakalım.

Hyundai Elevate

Bu dört bacaklı ve elektrikli yürüyen araba, Hyundai merkezindeki olası bir “Ben icat etsem ne icat ederdim? Yürüyen araba” konuşması üzerine ortaya çıkmış olabilir. Ulaşması zor olan bölgelere gitmesi için tasarlanan araç biraz ürkütücü ancak kullanışlı.

Peki biner miyiz? Dış kaplamasını Star Wars’taki At-At’ların kaplamasına benzetip muhtemelen bineriz. Yeter ki kimse bizi misina ile devirmeye kalkmasın.

Audi AI: Trail

Audi’nin bu aracı yanında 5 drone ile birlikte geliyor. Böylece yolda ekstra aydınlatma ve kamera görüşü elde ediyor. Zorlu arazilere uygun olarak üretilen araç otonom da hareket edebiliyor.

Peki biner miyiz? Siyaha boyayıp kendimize özel Batmobil yapma şansımız varsa %1.000, öteki türlü %98,63.

Lexus LF-30

'Gelecekteki araçlar' konseptiyle tasarlanan bu otomobilin de droneları bulunuyor. Bu dronelar, sizin yerinize çantalarınızı araca taşımak gibi işler de yapıyor. Araçta bol miktarda dijital teknoloji ve artırılmış gerçeklik gibi özellikler bulunuyor. Tamamen elektrikli aracın menzili ise 500 kilometreye yakın.

Peki biner miyiz? İçine sığacaksak muhtemelen, dronelar kahve yapıp getirecekse kesinlikle.

Hyundai Mobis

Geleceğin otomobillerinin tasarımları oldukça ilginç. Bu tasarımlardan biri de otonom elektrikli Hyundai Mobis’in tasarımı. Bu araç, yayalar ve araçlarla iletişim kurmak için ışık kullanıyor. Artık korna çalmak yok.

Peki biner miyiz? Tekerlekli bir Rave partisi galiba tam olarak bizlik değil.

Toyota Rhombus

Toyota’nın bu elektrikli aracı “1990’dan sonra doğan sürücülerin değerlerine ve yaşam tarzlarına uygun” olarak lanse ediliyor. Garip koltuk dizilimli otonom aracın içinde bir de yemek masası bulunuyor.

Peki biner miyiz? Çarpışma anında lunapark balerinine dönüşebilen bir beyblade ile yolculuk yapmak eğlenceli olabilir ama ilk tercihimiz olmaz.

Kia HabaNiro

Kırmızı tonlarının hâkim olduğu bu aracın renk konusunda içi dışı bir diyebiliriz. Şu anda satışta olan Niro elektrikli otomobillerin modifiyeli versiyonu, yukarı açılan kanatlara ve köpekbalığı ızgaraya sahip.

Peki biner miyiz? Bineriz ama kapıları bozmamız çok uzun sürmeyebilir. Kapılara sağlamlık testi...

Kia Futuron

UFO’lara benzeyen bu elektrikli otomobil, devasa tekerlekleri ve kayarak açılan kapılarıyla kesinlikle uzay uçuşlarına hazır gibi gözüküyor. Aracın içi de bilim kurgu filmlerindeki yarış kontrolcülerinin içine benziyor.

Peki biner miyiz? Jetgiller müziği bile açarız ama Futuron’un çantaya dönüşmesini beklemiyoruz.

Toyota LQ

Toyota, araç ile sürücü arasında bağ kuran LQ modelini tanıtmıştı. Yapay zekâ kullanan bu araç, gittikçe daha kişisel hâle geliyor ve sahibiyle bağ kuruyor.

Peki biner miyiz? Arabalar filmine ait komplo teorileri tam olarak bu araçlar gibi araçlar yüzünden var.

Suzuki Hanare

Suzuki’nin bu otonom aracını ister iş istasyonu isterseniz rahatlamak için kaçamak noktası olarak kullanın, size kalmış. Araç kendi kendine hareket ettiği için sürmenize gerek yok.

Peki biner miyiz? İşe ya da okula uyuyarak gitmek mi? Tabii ki.

Nissan Juke Personalization Adventure

Tank paletine benzeyen üçgen teker plakalı bir Nissan Juke da bu yıl karşımıza çıktı. Zorlu arazilerde faydalı olabilir.

Peki biner miyiz? Bizim burada kar falan pek yağmıyor, kullanacak yerimiz olmaz.

Volkswagen ID Buggy

Meşhur Beach Buggy elektrikli ve yeşil olarak geri dönüyor. Kapı yok, tavan yok, gezip tozmak ve tatilin tadını çıkarmak için ideal bir araç.

Peki biner miyiz? 1985 ile 1997 arası doğan neredeyse her çocuğun oyuncak Beach Buggy’si oldu, sırf o yüzden bile kesin bineriz.

Volkswagen ID Space Vizzion

Klasik bir station vagon elektrikli otomobile benzeyen bu aracın kapı kolu bulunmuyor. Aracı ilgi çekici kılan da bu zaten.

Peki biner miyiz? Çoluk çocuğa karışınca belki.

Citroen Ami One

Bu minik, sevimli, artan LEGO parçalarıyla yapmışız gibi duran araç ultra kompakt ve kalabalık şehirlerde dar alanlarda hareket edebilmesi için tasarlanmış. Tek kişilik bu elektrikli araç 100 kilometre civarı bir menzile sahip.

Peki biner miyiz? Önce sormamız gereken başka bir soru var: Sığar mıyız?

Kia Imagine

Bu araç daha ziyade diğer araç üreticilerinin dijital ön panelleriyle kafa bulmak için yapıldı. Ön paneli tam 21 adet akıllı telefon oluşturuyor.

Peki biner miyiz? 21 adet telefon demek 21 adet sağlamlık testi demek. Göstergeleri bir tablet takıp ona sığdırırız.

2019'un ilginç konsept araçlarını listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Siz de kendi favorilerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Benzer içeriklerden haberdar olmak için takipte kalın.