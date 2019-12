2019 Yılında Yaşanan Teknolojinin Yüz Karası 7 Olay

2019 yılı, teknolojik yenilikler için yeni bir kapı açmış olsa da oldukça ilginç ve bazen de ölümcül teknolojik olayları da beraberinde getirdi. Teknolojik felaketlerin listesi, eşcinsel radarından Boeing uçağına kadar uzanıyor.

2019 yılındaki bütün teknolojik gelişmeleri sizler için paylaştık. Şimdi de bu yılın teknolojik felaketlerine bir göz atma zamanı. Listede 2019’un en ölümcül, en düzenbaz ve en tuhaf teknolojik felaketleri yer alıyor.

1- Boeing’in otopilot sorunu

Daha yeni tanıtımı yapılan 737 Max Boeing, kalkışının hemen ardından yere çakıldı. Kazadan kısa bir süre ise bu olay tekrar yaşandı.

Uçakta yer alan herkes hayatını kaybetti. Uçaktaki otopilot sistemi, yaşanan iki kazada da kontrolü kaybetti ve uçağın çakılmasına sebep oldu.

2- Sahte besin bilgisayarı

MIT Media Lab, ‘geleceğin fabrikası’ olarak adlandırılıyor. Ancak ‘besin bilgisayarının’ gelecekte yer alıp almayacağı tartışılır.

Caleb Harper, 2015 yılında gerçekleştirdiği TED konuşmasında 1,8 milyon izleyiciye elektroniklerle ve yapay zekayla donatılmış bir kutuyu tanıttı. Harper, bu kutunun milyonarca farklı ışığı, ısıyı ve nem oranını ölçebileceğini iddia etti. Yarattığı bu sisteme ise ‘siber tarım’ adını taktı.

Fakat araştırmacıların Eylül ayında yaptıkları bir açıklamada, çekilen bitki fotoğraflarının sahte olduğu ve satın alındığı belirtildi. Ayrıca fotoğraflarda birçok görüntü hilesi de bulunuyordu.

3- Eşcinsel radarı

Genetiğin homoseksüellik üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırmanın yayınlanmasının hemen ardından ‘How Gay Are You?’ adında bir uygulama yayınlandı.

5,50 dolar karşılığında, 23andMe gibi sitelerden altığınız DNA testlerinden yola çıkarak ‘ne kadar eşcinsel olduğunuzu’ öğrenebiliyordunuz. Ancak bu uygulamanın doğruluğuna dair şüpheler vardı ve oldukça büyük tartışmalara yol açtı. Uygulamanın bireylere dair verdiği cevapların yanıltıcı olabileceği ve bilimsel açıdan kesinlik taşımayan sonuçlarla insanlarda algı yaratabileceği öne sürüldü. Bu sebeple de uygulamanın kaldırılmasına karar verildi.

4- Kaçak uzay yolcuları

Bir İsrail şirketi, Ay’a inmek üzere ilk kez bu sene bir uzay aracı gönderdi. Ancak araç, iniş yapmak yerine Ay’ın yüzeyine çakıldı. Neyse ki araçta hiçbir insan bulunmuyordu. Fakat sonradan ortaya çıkan bilgiye göre, ABD’nin Arch Mission Foundation adlı şirketi, aracın içine su ayılarının yer aldığı bir kapsül yerleştirmişti. Su ayıları, bilinen en sert koşullarda bile hayatta kalabilen, sekiz bacaklı mikroskobik canlılardır.

Bilim insanları, bu mikroskobik canlının Ay üzerinde de hayatta kalıp kalamayacağını görmek istemiş. Fakat uzay aracının yere çakılması, planları biraz aksatmış olabilir. Ayrıca yeterli su kaynağı olmayışı, su ayılarının çoğalmasının da önüne geçiyor. Bu da Ay üzerindeki nüfuslarının çok da uzun bir süre dayanmayacağı anlamına geliyor.

5- Samsung’un katlanabilir telefonu

Galaxy Fold akıllı telefon için gelen tepkiler pek de umulduğu gibi olmadı. Bloomberg’den Mark Gurman, cihazı yalnızca bir gün kullandıktan sonra ekranının kırıldığını ve tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Samsung’un kullanıcıya sunduğu katlanabilir akıllı telefon modellerinin çoğu kırıldı, çatladı ya da içi tozla doldu. Bu da Samsung’un satış tarihlerini ertelemesine yol açtı. Şirket, ekranı güçlendirmek için yeni adımlar atacaklarını belirtiyor.

Akıllı telefon takipçileri Galaxy Fold’u dört gözle bekliyor ancak uzmanlar, telefonun yenilenmiş halinin bile kırılgan ve deneysel olduğunu öne sürüyor. Bu da katlanabilir ekranların uzun süreli kullanım için henüz hazır olmadığına işaret ediyor.

6- Apple’ın önyargılı kredi kartı

Apple kredi kartı kullanıcılarından biri, karşılaştığı bir durumla ilgili şikayette bulundu. İddiaya göre belli bir servet sahibi iş adamları, evli oldukları ve aynı serveti paylaştıkları eşlerinden 10 kat daha fazla kredi hakkına sahip. Cinsiyetçilikle suçlanan şirket, bu durumun sistemin algoritmalarından kaynaklandığını ileri sürse de sistemin tam olarak nasıl çalıştığı hala bilinmiyor.

7- Hindistan’da internetin kesilmesi

Aralık ayında, Hindistan hükümeti 60 milyon insanın internet ulaşımını kesti. Bu kesintinin sebebi ise ülkenin kuzeyinde Müslümanlara karşı çıkarılan bir yasaya karşı protesto edilmesiydi. Tabii, bu durum yalnızca Hindistan’da yaşanmıyor. Pakistan, İran, Sudan ve Benin gibi ülkelerde de halkı bastırmak için internet kesintileri yapılmakta. Hindistan vatandaşları ise bu süreç içerisinde yalnızca bir e-posta kontrol etmek için bile kilometrelerce yolculuk yapmak zorunda kaldı.

Bu ve bunun gibi birçok felaketle birlikte 2019 yılını kapatıyoruz ve 2020 yılına giriyoruz. Listede farklı konularda farklı konuları ele aldık. Peki, sizin bu liste hakkındaki düşünceleriniz neler?