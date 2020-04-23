Önümüzdeki 5 Yıl, Tüm Zamanların En Sıcak 5 Yılı Olacak

Koronavirüs nedeniyle çok fazla konuşulmasa da küresel ısınma hala Dünya'mızı tehdit eden en büyük felaket. Uzmanlar ise önümüzdeki 5 senenin en sıcak 5 sene olacağını düşünüyorlar.

Son yıllarda sıcaklık artışı iyice kontrolden çıkmış durumda. Her yıl yeni sıcaklık rekorları kırılırken, uzmanlardan da yeni açıklamalar geliyor. Son olarak Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), dünya genelindeki ortalama sıcaklığın 2020 - 2024 yılları arasında yeni rekorlar kırabileceğini belirtti. 1 yıllık ve 10 yıllık iklim tahminlerden toplanan verilere göre, önümüzdeki 5 yıl çok sıcak geçecek.

Geçtiğimiz 5 yıl, tarihin en sıcak 5 yılı oldu

22 Nisan Dünya Günü bağlamında konuşan WMO, son 5 yılın tarihin en sıcak 5 yılı olarak tarihe geçtiğini ve bu eğilimin aynı doğrultuda devam edeceğini bildirdi. Havaların ısınması, küresel ısınmanın en çok göze çarpan etkisi olsa da bağlantılı olarak dünyamızı bekleyen felaketler arasında; havadaki CO2 miktarının yükselmesi, okyanusların ısınması ve asitleşmesi, deniz seviyesi, buzul kütle dengesi ve Arktik ile Antarktika’daki buz tabakalarının erimesi geliyor.

Koronavirüs, küresel ısınmaya uzun vadeli çözüm değil

Koronavirüs pandemisi nedeniyle insanlar evlerine kapanırken ve otomobil kullanımı minimuma düşerken pek çok fabrika da üretimini durdurdu. Bu durum küresel ısınmayla boğuşan Dünya için olumlu yansımış görünüyor. Yine de koronavirüs salgınının tek başına yeterli olmayacağını açıklayan WMO, COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin sera gazı yoğunluğunu geçici olarak düşüreceğini ama bunun iklim alanındaki uzun vadeli ve sürdürülebilir önlemlerin yerini alamayacağını açıkladı. Ayrıca salgına karşı alınacak önlemlerin, iklim değişikliğiyle ilgili hava, iklim ve su tehditlerine karşı mücadeleyi de önemli ölçüde zora sokacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, “COVID-19, sağlık ve ekonomi alanlarında büyük uluslararası krizlere yol açsa da iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kalınması yüzyıllar boyunca insan refahını, ekosistemleri ve ekonomileri tehdit edebilir” dedi. Taalas’a göre koronavirüs pandemisinde olduğu gibi küresel ısınma için de dünya genelinde bir birleşme olması gerekiyor.