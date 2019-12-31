2020 Yılı Araç Muayene Ücretleri Belli Oldu

2020 yılında uygulanacak araç muayene ücretleri belli oldu. Buna göre vatandaşlar, 2020 yılında araç muayenesi için, yüzde 22.58 oranında daha fazla ödeme yapacaklar. Muayene ücretlerine doğrudan, Yeniden Değerleme Oranı kadar zam geldi.

Türkiye bir süredir, "Yeniden Değerleme Oranı"nı konuşuyor. 2020 yılı için belirlenen yüzde 22.58 oranındaki Yeniden Değerleme Oranı, vatandaşların 2020 yılında yapacağı harç, vergi ve trafik cezası gibi işlemlerde ödeyecekleri tutarın ne kadar yükselebileceğini gösteriyor. Şimdi de 2020 yılının araç muayene ücretleri belli oldu.

1 Ocak 2020 itibarıyla geçerli olacak araç muayene ücretleri, doğrudan Yeniden Değerleme Oranı kadar zamlandı. Cumhurbaşkanı'nın bu konuda indirim yapma yetkisi var ancak bu yetki, şu ana kadar sadece Motorlu Taşıtlar vergisinde uygulandı. Buna göre vatandaşlar, 2020 yılında araçlarını muayeneden geçirmek için, 2019 yılına oranla yüzde 22.58 daha fazla ödeme yapacaklar.

Araç muayene ücretlerine %22,58 zam geldi

2019 yılında vatandaşlar, araç muayenesinde 142 TL ila 377 TL arasında ödeme yapmışlardı. 2020 yılında ise bu ücret 174 TL ila 462 TL arasında olacak. 2020 yılında cebimizden, araç muayeneleri için de yüzde 22.58 oranında daha fazla para çıkacak. Dilerseniz şimdi de araç kategorileri kapsamında ne kadar ödeme yapılacağına yakından bakalım.

Araç muayene ücretlerinde aracın teknik özellikleri herhangi bir önem arz etmiyor. Yani vatandaşlar, araçlarını muayene istasyonuna götürdüklerinde yakıt türü, motor büyüklüğü ve aracın segmentinin bir önemi olmuyor. Yetkililer, bu konuda sadece aracın hangi gruba ait olduğuna bakıyorlar. Yani aracın otomobil, otobüs, minibüs, kamyonet gibi niteliği, araç muayene ücretini belirleyen temel kıstas oluyor. Buna göre;

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için KDV dahil 342.20 TL (2019'da 279.6 TL'ydi)

(2019'da 279.6 TL'ydi) Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için KDV dahil 462.56 TL (2019'da 377.6 TL'ydi)

(2019'da 377.6 TL'ydi) Römorklu ya da römorksuz traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için KDV dahil 174.64 TL (2019'da 142.78 TL'ydi)

ödeme yapılacak.