2020 Audi Q4’ün Ağır Kamuflajlı İlk Fotoğrafları Geldi

Audi'nin yeni otomobiliyle ilgili görecek pek bir şey yok, ancak edinecek çok fikir var.

Otomobil geliştirmek oldukça zorlu bir iş. Bu yüzden de araçların geliştirilmesine 1, hatta 2 yıl öncesinden başlanıyor. 2018’in son günlerinde 2020 model Audi Q4’e göz ucuyla da olsa bakmamızı sağlayan da bu süreç.

2019 yılında tanıtılacak olan araç, şu anda test aşamasında. Söylentilere göre Q3 Sportback olarak tanıtılacak olan araç, Audi’nin farklı konseptleri melezlediği araçlardan.

Uzun zamandır bu kadar ağır kamuflajlı bir araç fotoğrafı görmediğimiz gerçeğinden yola çıkarsak, aracın tasarımında önemli değişiklikler yapılmış olabileceği fikrine varıyoruz.

Audi’nin dış tasarımında son sözü söyleyen isim ise Andreas Mint. Mint geçen hafta yaptığı açıklamada, yeni aracın çok özel bir tasarıma sahip olacağını söylemişti.

Yoğun kaplama nedeniyle bir şey görmek zor, ancak aracın üst kısmının arkaya doğru daha eğimlenerek devam ettiğini görmek mümkün.