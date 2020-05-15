2020’nin BigPicture En İyi Doğa Fotoğrafları Belli Oldu

ABD’de düzenlenen 2020 BigPicture Doğal Dünya Fotoğrafçılık yarışmasını kazanan fotoğraflar belli oldu. Dünyadaki doğal çeşitliliğe odaklanan yarışmayı kazanan fotoğraflar, tam anlamıyla nefes kesici görünüyor.

California Bilimler Akademisi, dünyadaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına dikkat çekmek için her yıl doğa fotoğrafları yarışması düzenliyor. Birkaç dalda gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasının bu yılki kazananları da geçtiğimiz günlerde belli oldu.

Birbirinden farklı 8 dalda gerçekleştirilen 2020 BigPicture Doğal Dünya Fotoğrafçılık yarışmasının büyük ödülünü, İngiliz fotoğrafçı Andy Parkinson’ın İskoçya’daki bir kar fırtınası sırasında çektiği bir dağ tavşanı fotoğrafı kazandı.

Dünyanın dört bir yanından zengin doğal ortamlara mercek tutan fotoğraflar Kenya’dan İspanya’ya ve hatta Antarktika’ya kadar birçok yere uzanıyor. Fazla uzatmadan 2020 yılının en iyi doğa fotoğraflarına beraber bakalım.

Büyük Ödül’ü dalında kazanan fotoğraf: Sığınağa Yerleşmek

California Bilimler Akademisi’nin doğal fotoğrafçılık yarışmasının büyük ödülünü bu yıl İngiliz fotoğrafçı Andy Parkinson’ın çektiği bir fotoğraf kazandı. Parkinson, İngiltere’nin tek yerli tavşan türü olan ve hızla nesli tükenmeye yaklaşan dağ tavşanını, İskoçya’daki bir kar fırtınası sırasında görüntülemeyi başardı. Kar fırtınası sırasında dışarıda kalan dağ tavşanı büzülerek kendi sığınağını yapmış gibi görünüyor.

Sucul Yaşam dalında kazanan fotoğraf: Buzdağı Mücadelesi

Sucul Yaşam dalında yarışmayı kazanan fotoğrafın sahibi Greg Lecoeur, kazanan fotoğrafı çekmek için oldukça soğuk deniz suyuna katlanmak durumunda kaldı. Kazanan fotoğrafta, tüm yaşamlarını Antarktika’yı çevreleyen buzullar arasında geçiren fokların buzullar etrafındaki hareketleri görülüyor.

Karasal Yaban Hayatı dalında kazanan fotoğraf: Hız ve Strateji

Yarışmanın Karasal Yaban Hayatı dalında kazanan fotoğraf Kenya’nın Masai Mara Ulusal Koruma Alanı’nda çekildi. Fotoğrafta bir çitanın avına çılgınca saldırdığı anlar görülüyor. Saatte 90km’yi aşan bir hıza ulaşabilen çitalar avlarına gizlice yaklaşmak için benekli kürklerinden yararlanıyorlar. Gizlice avına yaklaşan çita büyük bir hızla avını yakalamaya çalışıyor. Fotoğrafta da benzer şekilde çitanın avına saldırdığı o anlar görülüyor.

Kanatlı Yaşam dalında kazanan fotoğraf: Gölette Sekmek

Mozambik uzun parmaklı yarasaları için yazın su bulmak, uzun yolculuklar anlamına gelir ve yeterli su bulamayan yarasalar, zayıflayarak hastalıklara açık hale gelebilir. Afrika’nın Büyük Rift Vadisi’nin güney ucunda yer alan Gorongosa Milli Parkı’nda çekilen fotoğraftaki yarasa, ihtiyaç duyduğu suyu içmek için suyun üzerinde sekiyor.

Manzaralar, Su Manzaraları ve Flora dalında kazanan fotoğraf: Yapışkan

Böcekler, nektarından beslenmek için Afrika’ya özgü etobur bitki güneş gülüne geldiklerinde kendilerini bir anda kıvrılan yaprakların içinde bulurlar. Güneş gülü, yapraklarını kıvırarak yakaladığı avını sindirim enzimleriyle eriterek sindirir. Güneş gülü yanlışlıkla yiyemeyeceği bir şeyi yakalarsa hemen serbest bırakır. Güneş gülünün kazanan fotoğrafı, Hollanda’daki Hatertse Vennen Doğa Koruma Alanı’nda çekildi.

Doğa Sanatı dalında kazanan fotoğraf: Ters Giden Bir Nehir

İspanya’nın Rio Tinto Nehri çok renkli katmanları sayesinde ilgi çekici bir görüntü sunuyor. Kazanan fotoğrafta ise nehrin Sierra Morena bölgesindeki madencilik faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan çamur çatlakları görülüyor. Madencilik nedeniyle nehir bölgede o kadar kirlendi ki çevredeki insanlar nehrin suyunu kullanamıyor.

İnsan/Doğa dalında kazanan fotoğraf: Kedilerin Bedeli

California’daki kurtarma kuruluşu WildCare her yıl kedilerin yaraladığı yüzlerce kuşu ve diğer vahşi hayvanları iyileştirmeye çalışıyor. Fotoğrafta kediler tarafından öldürülen 200 kuş görülüyor. Fotoğrafı çeken jak Wonderly, “Evcil hayvanlarımızın vahşi yaşam üzerindeki bazı etkilerini göstermek için bu fotoğrafı çektim” dedi.

Birlikte Yaşam dalında kazanan fotoğraf: Zürafaların Muhafızı

Birlikte Yaşam dalında yarışmayı kazanan oldukça sempatik fotoğraf insanlar ve hayvanlar arasındaki bağı çok güzel gösteriyor. Fotoğrafçı Ami Vitale, Kuzey Kenya’daki Samburu halkı ve vahşi yaşam arasındaki bağı on yıllardır belgeyen bir projede yer alıyor. Vitale, çektiği fotoğraflarla Samburu halkının vahşi hayvanlar ve yaşam alanlarını korumak için nasıl mücadele ettiklerini anlatmayı amaçlıyor. Vitale, kazanan fotoğrafı da Kenya’daki Reteti Fil Koruma Alanı’nda çekti.