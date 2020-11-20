İTÜ ÇEKİRDEK ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek DİJİFİKİR yarışması için başvurular başladı. Ön elemeleri geçen 5 finalist, büyük ödül için sunumlar gerçekleştirecek.

13. Bilişim Teknolojileri Zirvesi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından bu yıl 5. kez düzenlenecek olan DİJİFİKİR yarışmasının başvuruları başladı. Kazananlara çok ciddi ödüller takdim edecek olan yarışma, aynı zamanda genç girişimcileri yatırımcılarla buluşturarak hayallerini gerçeğe dönüştürme şansı da sağlıyor.

Yarışmaya başvuruda bulunanlar, ön eleme aşamasında jüride bulunan akademisyenler ve yatırımcılar tarafından değerlendirilecekler ve nihayetinde 5 finalist belli olacak. Finalistler, mentorlar tarafından hazırlandıktan sonra jüri karşısında 10 dakikalık sunumlar gerçekleştirecekler ve nihayetinde 3 kazanan belli olacak.

DİJİFİKİR yarışması sonucunda kazananlara verilecek ödüller

3.’lük ödülleri

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nin ilk aşama online değerlendirmesini geçip, Ön Değerlendirme Jürisi'ne katılma hakkı

1500 TL değerinde eOfis Biz kullanım hakkı

Bumu Digital tarafından yatırımcı sunumu, servis tasarımı,iş geliştirme,ürün geliştirme ve kullanıcı deneyimi tasarımı mentorluğu

Tim Teb Girişim Evi tarafından mentorluk ve danışmanlık hizmeti sunulması hızlandırılmış program desteği

2.’lik ödülleri

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nin ilk aşama online değerlendirmesini geçip, Ön Değerlendirme Jürisi'ne katılma hakkı

2500 TL değerinde eOfis Biz kullanım hakkı

Bumu Digital tarafından yatırımcı sunumu, servis tasarımı, iş geliştirme, ürün geliştirme ve kullanıcı deneyimi tasarımı mentorluğu

Tim Teb Girişim Evi tarafından mentorluk ve danışmanlık hizmeti sunulması ve hızlandırılmış program desteği

1.’lik ödülleri

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'ne dahil olma hakkı

Yalova İMES OSB tarafından 5000 TL para ödülü

5000TL değerinde eOfis biz kullanım hakkı

Tim Teb Girişim Evi tarafından mentorluk ve danışmanlık hizmeti sunulması ve hızlandırılmış program desteği

Bumu Digital tarafından yatırımcı sunumu, servis tasarımı, iş geliştirme, ürün geliştirme ve kullanıcı deneyimi tasarımı mentorluğu

1 senelik KolayİK üyeliği

Pandemi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek DİJİFİKİR yarışması hakkında daha fazla bilgi almak ya da başvuruda bulunmak için dijifikir.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.