2020 Yılının En Pahalı Uçak Biletinin Fiyatı Açıklandı

Seyahat sitesi Turna.com, 2020 yılının en pahalı uçak biletlerinin hangi aylarda, kaç TL karşılığında satın alındığını açıkladı. Açıklanan verilere göre en pahalı uçak biletleri temmuz, ağustos, kasım ve aralık aylarında satın alındı.

2020, pandeminin etkisinde, tüm dünyada seyahat kısıtlamalarının olduğu bir yıldı. Özellikle koronavirüs salgının etkisinin en yoğun hissedildiği mart - haziran ayları arasında tüm dünyada seyahat yasağı vardı ve bu da haliyle havacılık sektörünü oldukça kötü etkilemiş; durum bilet fiyatlarını da etkilemişti.

Seyahat sitesi Turna.com, tüm bu olumsuz gidişatın gölgesinde 2020 yılının uçuş verilerini analiz etti ve sonuçları paylaştı. Yayınlanan 2020 Seyahat Raporu'na göre kısıtlamaların olduğu mart, nisan ve mayıs ayları, uçak biletlerinin en ucuz olduğu dönem olarak kayda geçerken, en pahalı uçak biletleri ise temmuz, ağustos, kasım ve aralık aylarında satın alındı.

En pahalı tek yön biletler İstanbul - Bodrum ve İstanbul Şanghay uçuşunda satın alındı:

Turna.com'un yayınladığı raporda hem yurt içi hem de yurt dışı tek yön uçuşlar için satın alınmış en pahalı uçak biletlerine yer verildi. Raporda paylaşılan bilgilere göre 2020'de yurt içi tek yön alınmış en pahalı uçak bileti 1.245 TL'lik fiyatıyla İstanbul - Bodrum uçuşu için alınan bir bilet oldu.

Yurt dışında ise 2020'de satın alınan en pahalı bilet yine tek yön İstanbul - Şanghay uçuşu için alınan 15 bin 034 TL'lik bilet oldu, bilet aynı zamanda 2020'de ülkemizde satın alınan en pahalı bilet olmuş oldu. 2019'da ise yine Turna.com'un raporunda en pahalı tek yön bilet 15 bin 973 TL'lik fiyatıyla İstanbul - Dubai uçuşuna alınan bir bilet olmuştu.