2020 model Ford Explorer devasa bir dokunmatik ekrana, iki EcoBoost turbo motor opsiyonuna, ST versiyona sahip olacak.

2019 yılının başlamasıyla beraber otomobil firmaları da 2020 yılının modellerini yavaş yavaş tanıtmaya başladılar. Bu firmaların arasında Ford da var. Firmanın SUV tipi aracı Ford Explorer’in 2020 modeli ortaya çıktı.

Yeni Ford Explorer, arkadan itişli olacak. Araçta iki farklı motor seçeneğinden birini seçmek gerekecek. Aracın iç kısmı ise son teknolojiyle donatılmış, göz alıcı bir sisteme sahip.

Araçlarda bulunan dokunmatik ekranlar gün geçtikçe daha da büyük hale gelip telefon ile tablet arasında bir yapıya bürünüyor. Platinum konsol üstünde bulunan devasa ekran, tam 10.1 inç boyutunda. Aracın kadranları da tamamen dijital.

Yeni Ford Explorer’in uzun bir sürücü yardımcısı özellikler listesi var ancak bunların içinde en ilginci, “Aktif Park Yardımı 2.0” olarak adlandırılan özellik. Görünüşe bakılırsa bu sistem otonom bir park sistemi. Ford bunu böyle tanımlamak yerine “eller ve ayaklar serbest park” olarak tanımlamış.

Ellerini ayaklarını kullanarak araba kullanmayı sevenler içinse araç arkadan itişli ve gelişmiş hat kontrol sistemi kullanmak da opsiyonlar arasında yer alıyor.

Her ne kadar devasa bir araç olsa da Ford Explorer bir arazi aracından çok bir aile aracı olarak kullanılan, en fazla şehir içi şantiyelere giden bir araç olarak kullanılmıştı. Firmanın yeni eklediği özellikler, aracın daha maceracı olmasını sağlamayı hedefliyor. Yeni Arazi Yönetim Sistemi özelliği sayesinde aracı çeşitli modlarda kullanmak mümkün. Bunlar arasında kaygan zemin, karlı ve kumlu, sport ve toprak yol gibi seçenekler var. Sistem ayrıca çekme, eko ve normal sürüş modları da içeriyor.

Aracın Ford Edge ST ile birlikte hızlı SUV ekibini oluşturan Ford Explorer ST versiyonu hakkındaki bilgimiz ise öyle bir versiyonun olduğundan ibaret. Aynı şekilde Limited Hybrid modelinin de sadece varlığını biliyoruz. Bu modeller dışında bir tane temel Ford Explorer, bir XLT, bir Limited ve bir de göz alıcı Platinum modelleri olacağını biliyoruz.

Motor seçeneklerini göz önüne aldığımızda ise 3.0 litrelik V6 motor ve 2.3 litrelik bir motor karşımıza çıkıyor. Büyük motorun 365 beygir güce sahip olması ve peşinden 2550 kilogram yük çekebilmesi bekleniyor. Küçük motorun gücü ise 300 beygir ve doğru ayarlarda peşinden 2400 kilogram ağırlık çekebiliyor. Her ikisi de 10 vitesli otomatik şanzımana sahip. Araçlar arkadan itişli ya da dört teker çekişli olabiliyor.

Araç hakkındaki bilgiler, gelecek modelde daha iyi ve daha gelişmiş bir aracın yollarda olacağını gösteriyor.