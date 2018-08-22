2020 Ford Focus ST Kamuflajsız Olarak İlk Kez Görüntülendi

Anavatanı olan Birleşik Devletler hariç Ford'un varlık gösterdiği neredeyse tüm pazarlarda satışa çıkacak olan 2020 Ford Focus ST, kamuflajsız olarak ilk kez görüntülendi.

Birleşik Devletler menşeli otomotiv devi Ford’un en popüler araçlarından olan Focus’un yeni versiyonu 2020 Ford Focus ST, gizli çekim fotoğraflarla kamuflajsız olarak ilk kez görüntülendi. 2019 Focus ile benzer tasarım çizgisine sahip olan 2020 Ford Focus ST, alışık olduğumuz ST-Line tasarımı üzerinde ciddi değişiklikler taşıdığı söylenemez.

2020 Ford Focus ST’yi bilinen ST-Line tasarımından ayıran en büyük özellik aracın çift egzoz çıkışına sahip olması. Bu küçük tasarım değişikliği araç sahiplerinin, kompakt bir spor otomobil olarak sınıflandırılabilecek 2020 Ford Focus ST’nin arkasına bir karavan bağlamasına imkan tanıyacak.

2020 Ford Focus ST, mevcut Focus’tan çok daha güçlü bir motora sahip olacak. Söylentilere göre araç, geliştirilmiş turboşarjlı 1,5 litrelik üç silindirli bir motora ya da Focus RS ve Mustang EcoBoost modellerinde görülen 2.3 litrelik turbo dört silindirli bir motora sahip olacak. Daha fazla detay için ‘biraz’ daha beklememiz gerekiyor.