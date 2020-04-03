2020 iPad Pro piyasaya sürülmeden önce ortaya atılan söylentiler, Apple'ın en yeni nesil tabletlerinin U1 Ultra Geniş Bant (UWB) çipini kullanacağı yönündeydi. Yeni iPad Pro’nun kapağını kaldırıp içindeki bileşenleri mercek altına alan iFixit, cihazın UWB’den yoksun olduğunu kesinleştirdi.

ABD’li teknoloji devi Apple’ın yeni nesil iPad Pro modeli, üzerindeki sır perdesini geçtiğimiz günlerde kaldırmıştı. Dizüstü bilgisayarlarla arasındaki çizgiyi iyiden iyiye bulanıklaştıran 2020 iPad Pro, trackpad desteği, 10 saatlik pil ömrü, ikili kamera sistemi ve A12Z Bionic Çip gibi pek çok etkileyici özellikle geliyor.

Daha önceki söylentiler, yeni nesil iPad Pro’nun Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini destekleyeceği yönündeydi. Geleneksel teknolojilere kıyasla belirli bir sürede daha fazla veri iletme kapasitesine sahip olan UWB, buna karşın yalnızca kısa mesafelerde çalışıyor. Geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 11 serisinde karşımıza çıkan teknoloji, 2020 iPad Pro modelinde kendine yer bulamamış gibi görünüyor.

Akıllı telefon tamiri konusu uzman bir şirket olan iFixit, yeni iPad Pro’nun kapağını kaldırdı ve içindeki bileşenleri mercek altına aldı. Beklentiler aksine, cihazın içinde UWB çipinin bulunmadığını gözler önüne seren firma, böylece uzun zamandır devam eden bir tartışmaya da son noktayı koymuş oldu.

U1 çipi, AirDrop'un ötesinde ek özellikler sunmasa da, AirTags veya artırılmış gerçeklik destekli iç mekan navigasyonu gibi gelecekte kullanıma sunulacak Apple özelliklerinin veya ürünlerinin merkezinde olabilir. Yine de iPhone 11 serisinde olan bu bileşenin neden yeni iPad Pro’da olmadığı büyük bir merak konusu. Apple’ın yeni nesil tableti hakkındaki her şeye buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeni iPad Pro'nun parçalarına ayrıldığı video