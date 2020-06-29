2020 iPhone SE, şimdiye kadar satışa sunulmuş en uygun fiyatlı (küresel pazarda) iPhone modeliydi ve buna karşılık olarak da modern iPhone modellerinin kameraları gibi bazı özelliklerden feragat ediyordu. Bununla birlikte 2020 iPhone SE'nin DxOmark puanı, cihazın kamera konusunda pek de iddialı olmadığını gözler önüne serdi.

Apple'ın geçtiğimiz nisan ayında tanıttığı akıllı telefonu 2020 iPhone SE, uygun fiyatlı bir model olarak piyasaya sürüldü. Yeni iPhone SE, fiyat ve performans olarak beklentileri fazlasıyla karşılasa da kamera ve tasarım noktasında günümüz amiral gemilerinin bir hayli gerisinde kalıyor.

Apple, uygun fiyatlı iPhone modelinde performansı ön planda tuttu ve iPhone SE 2020, selefi gibi sadece tek bir kamera sensörüyle karşımıza çıktı. Telefonun kamera performansının kağıt üzerindeki değerini ortaya koyan DxOmark testleri ise cihazın 2018 model amiral gemileri ile kıyaslanacak bir kameraya sahip olduğunu ortaya koydu.

2020 iPhone SE DxOmark puanı

iPhone SE, DxOmark'tan 101 ortalama puan alabildi ki bu puan iPhone XR ve Google Pixel 3a'nın aldığı puan ile aynı. Fotoğraf kategorisinde, yine Pixel 3a (104) ve iPhone XR (104) ile benzer şekilde 103 puan kazandı. Ancak video tarafında daha iyi performans gösteren cihaz, 98 puanı alarak iki cihazın da önüne geçmeyi başardı.

2020 iPhone SE'nin 12 MP'lik tek sensörlü kamerası yakınlaştırma, bokeh efektleri ve geniş açılı çekimlerde bekleneni veremedi. Buna rağmen sensör, detayları ve renkleri yakalama konusunda iyi iş çıkardı. Özellikle 60 FPS'ye kadar 4K kaydı desteklediği için video performansında daha iyi bir noktaya erişebildi. Ancak burada da otomatik odaklama ve görüntü sabitlemede sorunlar yaşadı.

iPhone SE 2020, selfie tarafından nispeten daha iyi bir performans gösterdi

Yeni iPhone SE, Selfie testinde ise toplam 84 puan aldı. Sınıfının lideri olduğu elbette söylenemez, ancak Huawei Mate 30 Pro 5G ve OnePlus 7 Pro gibi amiral gemileri ile aynı seviyede. Ön tarafta 7 MP kameraya sahip olan cihaz, 2018 model iPhone X ile neredeyse aynı performansı sunuyor. Yine de daha yakından incelendiğinde görüntülerde karıncalanmalar oluştuğu görülüyor. Videolar ise düşük ışıkta bekleneni veremiyor.