Canalys, küresel PC pazarının 2020'nin son çeyrek performansını ve 2020 yılı genel performansını açıkladı. Buna göre hem son çeyrekte hem de yıl genelinde en çok satış yapan şirket Lenovo oldu.

Bağımsız bir analiz şirketi olan Canalys, PC pazarının 2020'nin son çeyreğinde sergilediği performansı açıkladı. Canalys'in verilerine göre, 2020'nin son çeyreğinde dünya genelinde PC pazarındaki büyüme, artmaya devam etti. Yayınlanan raporda rakamlara tabletler dâhil edilmedi.

Batı dünyasında tatil dönemi olarak geçen yılın son dönemleriyle birlikte küresel PC pazarı, üç çeyrek arka arkaya büyüme yaşamış oldu. Küresel PC pazarı, 2020'nin son çeyreğinde yılın üçüncü çeyreğine göre %13 büyüme yaşadı. 2020 yılındaki büyüme ise 297 milyonluk satışla %11 oldu.

Küresel PC pazarı, 2020'nin son çeyreğinde de büyümeye devam etti

Canalys'in verilerine göre 2020 yılındaki büyüme, 2010 yılından beri yaşanan en büyük büyüme olurken satış hacmi de 2014'ten bu yana en yüksek değerine ulaştı. 2020 yılındaki bu büyümeyi sırtlayan cihazlar notebook'lar ve mobil çalışma istasyonları oldu. Bu cihazların satışları, 2019 yılına göre %44'lük artış gösterirken masaüstü ve masaüstü çalışma istasyonlarında %20'lik düşüş yaşandı.

Lenovo, 2020'nin son çeyreğinde 23,1 milyonluk satış yaparak zirveye adını yazdırdı ve bir önceki yıla göre %29 büyüdü. Böylelikle Lenovo'nun 2020 yılındaki satışlarının toplamı 72,6 milyona ulaşmışken pazar payı da %24,5 oldu. İkinci sırada yer alan şirket HP oldu. ABD merkezli şirket, dördüncü çeyrekte 19,1 milyon, yıl genelinde 67,6 milyon satış gerçekleştirdi ve 2019'a göre %7 büyüdü.

Üçüncü sırada yer alan şirket Dell oldu. Dell, yılın çeyreğinde satışlarını %27 artırarak tarihinde ilk kez 15 milyon barajını aştı ve yıl genelinde toplamda 50,3 milyonluk satış gerçekleştirdi. Apple, 22,6 milyon satışla dördüncü olurken Acer da 20 milyonluk satışla beşinci sırada yer aldı. Bu beş şirket, 2020 yılında PC pazarının %78,5'ini oluşturdu.

Canalys verilerine göre bu beş şirket arasında bir önceki seneye göre en çok büyüme yaşan şirket, %17,4 ile Acer oldu. Onu %16,6 ile Apple, %11,9 ile Lenovo, %8,2 ile Dell ve %7,1 ile HP takip etti.