Honda, Daha Güçlü ve Daha Ekonomik Yeni CR-V Modelini Tanıttı

Honda, SUV modeli olan CR-V'nin 2020 modelini tanıttı. Bu model, bir önceki modele göre daha fazla güç üretecek ve yakıt konusunda daha tasarruflu bir model olacak.

Japonya merkezli otomobil üreticisi Honda, ülkemizde de fazlasıyla sevilen bir üretici. Özellikle Civic modelleri ile tanınan Japon üretici, 2020 model SUV'si CR-V modelini tanıttı. Honda'nın SUV modeli CR-V, geçtiğimiz eylül ayında ilk defa gösterime sunulmuştu. Şirket, arabanın üzerindeki örtüyü kaldırdı ve detayları paylaştı.

Yeni CR-V modeli, eskisine nazaran çok da fazla değişmemiş gibi gözüküyor ancak yine de dikkat edildiğinde göze çarpan değişiklikler olduğunu söyleyelim. Yeni bir ön tampon tasarımına sahip olan CR-V'nin ön ızgarası da yeniden tasarlanmış. Tamponda ve ızgarada yapılan bu yenilikler, otomobile daha belirgin bir görünüm sağlıyor. Bunun dışında otomobilin stop lambaları da daha koyu bir hâle getirilmiş.

Honda CR-V'nin iç tasarımında da değişiklikler söz konusu:

Dış tasarımdaki değişiklerinin yanı sıra 2020 Honda CR-V'nin iç tasarımında da bazı değişikliklere gidilmiş. Honda, yeni CR-V modelinin özellikle orta konsolu üzerinde fazlasıyla çalıştığını vurguladı. USB girişleri daha belirgin bir hâle gelen orta konsolda artık daha fazla alan bulunuyor. Bunların yanı sıra Honda, Touring döşeme seçeneğini seçen kullanıcılar için ısıtmalı direksiyon ve kablosuz telefon şarj özelliklerini araca ekliyor.

2020 Honda CR-V; otomatik acil frenleme, yaya algılama, şerit uyarısı, şeritte tutma yardımı ve adaptif hız kontrolü gibi güvenlik özelliklerini içerisinde barındırıyor. Honda CR-V, turbo şarjlı 1,5 litre 4 silindirli bir motora sahip ve bu motor, 190 beygir güç üretiyor.

Honda CR-V'nin satış fiyatı da belli oldu:

Fiyatlara gelecek olursak; 2020 model CR-V'nin standart modeli 26.145 dolar (150.000 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. EX döşeme seçeneğini seçen kullanıcılar 28.655 dolar (164.410 TL), EX-L döşeme seçeneğini seçen kullanıcılar 31.145 dolar (178.697 TL) ödemek zorunda olacaklar.

Touring döşemesine sahip olmak isteyen kişilerse 33.345 dolar (191.352 TL) fiyat etiketiyle karşı karşıya kalacaklar. Parantez içinde belirtilen fiyatların güncel kur üzerinden çevrildiğini ve vergisiz fiyatlar olduğunu hatırlatalım. Honda, henüz CR-V Hybrid modeli ile ilgili bir şey paylaşmadı ancak bu modelin 2020 yılında tanıtılması bekleniyor.