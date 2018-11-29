2020 Model Kia Soul Resmen Tanıtıldı

Geçtiğimiz günlerde Kia tarafından basına son görselleri servis edilen 2020 model Kia Soul resmen duyuruldu.

Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında gerçekleştirilen lansmanla duyurulan yeni jenerasyon Kia Soul, Kia'nın klasik 'kutu' tarzı tasarımını koruyor. Bununla birlikte özellikle ön panel ve farlardaki değişiklikler, araca fütüristik bir imaj katmış.

Son dönemde oldukça sık gördüğümüz bir şekilde aracın farlarında uzun ve ince bir dizayn tercih edilmiş. Yine Kia ile özdeşleşen geniş ızgara, araca oldukça hoş bir stil katmış durumda. Görsel olarak son dikkat çeken detay, yine göz alıcı bir tasarımla buluşan arka farların C sütununa kadar uzanan Soul amblemi oluyor.

Otomobilin standart modellerinde 147 beygir ve 2.0 litrelik, 4 silindirli bir motorla geliyor. Opsiyonel olarak altı ileri manuel şanzıman veya IVT şanzımanla da sunulacak. Ayrıca aracın bir de 201 beygirlik ve 1.6 litrelik silindirli versiyonu bulunacak.

Tüm bunların yanında aracın bir de elektrikli versiyonu bulunacak. Ancak hızlı şarj özelliği bulunacak olan modelin 64kWh'lık bir bataryası olacağı ve 201 beygir güç üreteceği dışında hiçbir bilgi paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde performans detaylarının ve tahmini menzilin de açıklanmasını bekliyoruz.